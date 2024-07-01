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بسبب حركة مسيئة.. بيلينغهام يواجه خطر الغياب عن مباراة إنجلترا وسويسرا

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جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا

يواجه جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، خطرَ الغياب عن مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بسبب حركة مسيئة قام بها في مواجهة سلوفاكيا.

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ونجح المنتخب الإنجليزي، في قلب الطاولة على سلوفاكيا في دور الـ16، في الوقت القاتل بالفوز بهدفين لهدف، حيث سجل بيلينغهام التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.


وضمنت إنجلترا مكانها في دور الثمانية، لتواجه سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب وتغلبت عليها 2-صفر يوم السبت الماضي.


وعقب الهدف وأثناء احتفال نجم ريال مدريد، التقطت عدسات الكاميرات اللاعب وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، ما تسبب في الهجوم عليه من وسائل الإعلام، الذي اتهمته بعدم احترام المنافس.

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