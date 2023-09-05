الثلاثاء 05 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس في كأس العالم لكرة السلة (فيديو)

أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان
أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان
لا تخلو الملاعب والصالات الرياضية من الالتحامات بين المتنافسين، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، لكنّ ما حدث في بطولة كأس العالم لكرة السلة، كان مأساويا.اضافة اعلان

فقد أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في البطولة المقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا.



وكشف الاتحاد في بيانه أن "لاعب فريق كاساديمونت سرقسطة الصربي خضع لتدخل جراحي جديد في مركز ماكاتي الطبي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين من أجل إزالة كليته".

من جهته، أبدى نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان لكرة السلة أسفه للحالة التي وصل إليها سيمانيتش، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يقصد إصابة اللاعب.

يذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة، والتي شارك فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن، ستُقام يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر/ أيلول 2023. -سبوتنيك
فريق كرة السلة (مصر)

مونديال السلة: مصر تعوّل على جيل واعد لتحقيق حلم الأولمبياد 19 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-12 at 8.29.35 PM

منتخب السلة يخسر وديا امام جورجيا في الكأس الدولية 12 آب 2023

4

الأمير فيصل يرعى حفل التكريم للمنتخبات الوطنية بكرة السلة 03 آب 2023

الأميركي روندا هوليس جيفرسون

الأميركي جيفرسون مجنسا جديدا لـ "صقور الأردن" في مونديال السلة 24 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-30 at 1.29.12 PM

"صقور الأردن" يخسر مباراته التاريخية أمام الولايات المتحدة في "مونديال السلة"

30 آب 2023
المجنس رونديه جيفرسون

"صقور الأردن" يخسر رهان نيوزيلندا في كأس العالم

28 آب 2023
646bac4127fc2

"صقور الأردن" يستهل مشواره المونديالي بالخسارة من اليونان

26 آب 2023
لاعب المنتخب الوطني أمين أبو حواس خلال التدريب الصباحي - (الإتحاد الأردني لكرة السلة)

مدرب منتخب السلة يؤكد جاهزية لاعبيه لمنافسات كأس العالم رغم صعوبة المهمة

24 آب 2023
سعود علي آل ثاني​ رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة

سعود علي آل ثاني رئيساً للاتحاد الدولي لكرة السلة

23 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-23 at 2.44.42 PM (2)

منتخب السلة يصل الفلبين استعدادا للمونديال

23 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل الحكومة باقية؟

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل إباحية متكررة لمواقع!

محمود الخطاطبة |اليوم

محاولة لتفسير الانهيار العربي العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نحو ضبط إنفاقي حقيقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيرة الذاتية للمرشح الذي سأختار!

نضال المجالي |اليوم

دورة استثنائية ساخنة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات | منذ16 ساعة
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
 