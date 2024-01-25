41 لاعبا في التشكيلة الأولية للمنتخب الأميركي في "أولمبياد باريس"

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اختير ليبرون جيمس وستيفن كاري وجويل إمبيد، أفضل اللاعبين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي، ضمن تشكيلة أولية مكونة من 41 لاعبا، تمهيدا لدفاع المنتخب الأميركي عن ميداليته الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" الصيف المقبل.وستقلص القائمة التي تعج بالنجوم إلى 12 لاعبا للمشاركة في أولمبياد الصيف المقبل، حيث ستسعى الولايات المتحدة لنيل ذهبية كرة السلة للرجال للمرة الخامسة تواليا.وتضم اللائحة الأولية 28 لاعبا مثلوا الولايات المتحدة سابقا في الألعاب الأولمبية أو كأس العالم، بينهم 23 توجوا خلال مشوارهم بالذهب الأولمبي والعالمي. وسيسعى جيمس، البالغ 39 عاما، إلى الفوز بالذهبية الأولمبية الثالثة في المشاركة الأولى له في الألعاب منذ أولمبياد لندن 2012.وقال مدير المنتخب النجم السابق جرانت هيل: "تتمتع الولايات المتحدة بمواهب رائعة في كرة السلة، وأنا سعيد لأن العديد من نجوم اللعبة أبدوا اهتمامهم بتمثيل بلادنا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024".وتابع: "إنه لشرف كبير أن نختار الفريق الذي سيساعدنا على تحقيق هدف الوقوف مرة أخرى على منصة التتويج الأولمبية. ستنكشف هذه العملية الصعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة ونتطلع بفارغ الصبر إلى بدء نشاط المنتخب الوطني".ومن المقرر أن يلعب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل إمبيد مع منتخب الولايات المتحدة للمرة الأولى، بعدما أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رغبته بالدفاع عن ألوانه، حيث كان إمبيد مؤهلا للعب مع بلده الأم الكاميرون، فرنسا أو الولايات المتحدة.ووقع خياره على ارتداء قميص منتخب سيدخل الألعاب الأولمبية وهو المرشح الأوفر حظاً للحصول على الميدالية الذهبية، وذلك بقيادة المدرب جولدن ستايت ووريرز ستيف كير الذي سيحظى بمساعدة من مدرب جامعة جونزازا مارك فيو، مدرب لوس أنجليس كليبرز تايرون لو، ومدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا.وتتحضر الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية بمباريات ودية ضد كندا في لاس فيجاس يوم العاشر من تموز (يوليو) المقبل، وجنوب السودان وألمانيا في 20 و22 منه توالياً على ملعب "او 2 ارينا" في لندن، وفيما يأتي، التشكيلة الأولية:بام أديبايو، جاريت ألين، باولو بانشيرو، ديزموند باين، سكوتي بارنز، ديفن بوكر، ميكال بريدجز، جايلن براون، جايلين برونسون، جيمي باتلر، أليكس كاروسو، ستيفن كوري، أنتوني ديفيس، كيفن دورانت، أنتوني إدواردز، جويل إمبيد، ديارون فوكس، بول جورج، آرون جوردن، تايريس هاليبورتن، جيمس هاردن، جوش هارت، تايلر هيرو، جرو هوليداي، شيت هولمجرن، براندون إنجرام، كايري إرفينج، جارين جاكسون، ليبرون جيمس، كام جونسون، ووكر كيسلر، كواي لينارد، داميان ليلارد، دونوفان ميتشل، كريس بول، بوبي بورتيس، أوستن ريفز، دانكن روبنسون، جايسون تايتوم، ديريك وايت، وتراي يونج.وفي سياق متصل، أعلن فريق ميلووكي باكس، المنافس بدوري السلة الأميركي للمحترفين، تعيين دوك ريفرز مديرا فنيا جديدا له خلفا لمدربه المقال أدريان جريفن، وذلك بعد 43 مباراة فقط، رغم امتلاكه واحدا من أفضل الأرقام القياسية في الدوري في منتصف الموسم الأول له.وقال جون هورست، مدير الفريق في بيان له: "كان ذلك قرارا من الصعب اتخاذه خلال الموسم، نحن نعمل بشكل فوري على تعيين مدربنا الجديد، نشكر المدرب جريفن على العمل الجاد الذي قام به والتزامه تجاه الفريق، ويسعدنا الإعلان عن التعاقد مع ريفرز لإكمال المهمة".وكان جريفن (49 عاما) قضى 16 موسما، مساعدا في دوري السلة الأميركي للمحترفين، بما في ذلك آخر 5 أعوام مع تورنتو رابتورز، وذلك بعد تسعة أعوام لاعبا. -(وكالات)