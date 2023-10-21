شباب بشرى يباغت الأرثوذكسي.. والإنجليزية يمضي بصدارة "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ14 والأخيرة من إياب المرحلة الأولى بدوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، حيث يستقبل اتحاد عمان نظيره الجليل عند الساعة 6:30 مساء، تليها مواجهة شباب بشرى وكفريوبا عند الساعة 8 مساء.وتختتم مباريات الجولة يوم غد، حيث يلتقي الأشرفية مع الإنجليزية عند الساعة 5 مساء، وبيت ايدس مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء في صالة الأمير حمزة، على أن تنطلق مباريات المرحلة النهائية يوم الخميس المقبل.وشهدت مباريات الجولة الماضية، الوقوف دقيقة صمت قبل إطلاق صافرة البداية، حدادا على أرواح شهداء غزة، الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، حيث حقق فريق شباب بشرى فوزا مثيرا أول من أمس على فريق الأرثوذكسي (65-61)، في لقاء برز فيه لاعبه حسين عبابنة بتسجيله 15 نقطة و18 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان يزيد أبو سهيل اللاعب الأفضل من جانب الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و14 متابعة وتمريرة و2 بلوك شوت بفاعلية 20.ولم يواجه فريق اتحاد عمان، صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق كفريوبا (74-27)، في لقاء برز فيه اللاعب روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و14 متابعة و3 تمريرات و2 بلوك شوت بفاعلية 19، فيما كان اللاعب مهند المومني أفضل مسجل من جانب كفريوبا بـ9 نقاط مع 6 متابعات وتمريرة و4 سرقات للكرة.وواصل الإنجليزية توهجه محققا فوزا عريضا على الجليل (60-38)، في لقاء برز فيه لاعبه سعيد الخوالدة بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و19 متابعة وتمريرتين و3 ستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 39، فيما كان يوسف عبابنة اللاعب الأبرز من جانب الجليل بتسجيله 6 نقاط و15 متابعة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 17.وطوى فريق بيت ايدس عناد نظيره الأشرفية بفوزه عليه (69-67)، في لقاء برز فيه لاعبه راجح خطايبة بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و18 متابعة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 30، فيما كان مصطفى ذيابات المسجل الأبرز للأشرفية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 34 نقطة و10 متابعات ومتابعتين و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 11.وحافظ فريق الإنجليزية على صدارته لجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 24 نقطة، ثم يأتي الأرثوذكسي ثالثا برصيد 21 نقطة ومتقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة على شباب بشرى، الذي حل رابعا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي الجليل خامسا برصيد 20 نقطة وكفريوبا سادسا برصيد 17 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 15 نقطة والأشرفية ثامنا "المركز الأخير" برصيد 13 نقطة.