فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية

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وحقق لاعبو فريق الأمن العام (معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين أحمد، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في البطولة/ فئة الفرق، فيما حصد اللاعب (حسين إسماعيل) برونزية وزن فوق (100) كغ/ فئة الفردي.وشهدت البطولة منافسة قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة، وبمشاركة (200) لاعب يمثلون (30) ناديا من خمس دول؛ وهي (الجزائر، تونس، العراق، قطر، بالإضافة إلى الأردن).وترأس وفد الأمن العام المشارك في البطولة الرائد إبراهيم الحجاج، وضم مدرب الفريق الملازم ثاني بكر جميل، واللاعبين "معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين أحمد، ناجي مشعل".