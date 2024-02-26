الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية

فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية في الجزائر
فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية في الجزائر
حصد فريق الأمن العام للجودو الميدالية البرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت منافساتها في الجمهورية الجزائرية.
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وحقق لاعبو فريق الأمن العام (معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين أحمد، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في البطولة/ فئة الفرق، فيما حصد اللاعب (حسين إسماعيل) برونزية وزن فوق (100) كغ/ فئة الفردي.

وشهدت البطولة منافسة قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة، وبمشاركة (200) لاعب يمثلون (30) ناديا من خمس دول؛ وهي (الجزائر، تونس، العراق، قطر، بالإضافة إلى الأردن).

وترأس وفد الأمن العام المشارك في البطولة الرائد إبراهيم الحجاج، وضم مدرب الفريق الملازم ثاني بكر جميل، واللاعبين "معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين أحمد، ناجي مشعل".
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