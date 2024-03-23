السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ترند زعل وخضرة" يطرح قضايا اجتماعية بقالب كوميدي

فريق مسلسل "ترند زعل وخضرة"-(من المصدر)
فريق مسلسل "ترند زعل وخضرة"-(من المصدر)
عمان- يعرض على شاشة التلفزيون الأردني المسلسل الكوميدي الاجتماعي "ترند زعل وخضرة " ضمن الموسم الرمضاني، والذي أعاد الثنائي الفنان حسن سبايلة والفنانة الدكتورة رانيا اسماعيل إلى شاشة التلفزيون، بعد غياب عن الشاشة الأردنية لأكثر من 5 سنوات. اضافة اعلان
ويتكون المسلسل الذي ألفه سيف سبايلة وأخرجه مازن عجاوي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين الأردنيين وهم: نجلاء عبدالله، رفعت النجار، حيدر كفوف، أريج الدبابنة، نجلاء سحويل، كرم الزواهرة، أنس القرالة من  (15) حلقة، ومدة كل حلقة (15) دقيقة، تناقش عددا من الموضوعات الاجتماعية، منها: البطالة وأسبابها، تأخر الزواج عند الفتيات، العنف الأسري والمجتمعي، التأمين الصحي، سلوك بعض المؤثرين وما يقدمونه من محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتقدم بأسلوب كوميدي راقٍ يليق بالعائلة الأردنية التي عاشت مع زعل وخضرة في السنوات الماضية أحلى اللحظات من خلال التلفزيون والمسرح، وأثبتا أن لديهما الكثير ليقدمانه للمشاهد الأردني الذي يبحث عن الابتسامة في هذا الوقت الصعب، واستطاعا من خلال مسلسلهما "ترند" كما سمياه أن يكونا "ترند" الشاشة الأردنية ببساطة ومعهما مجموعة من الفنانيين الأردنيين. 
وأعاد التلفزيون الأردني الألق الجميل إلى شاشته، وأثبت أن الفنان الأردني يستطيع أن يكون "الترند" وسط ضخامة المسلسلات الدرامية التي تغزو القنوات الفضائية، وهذه رسالة إلى التلفزيون الأردني والإعلام لدعم الفنان الأردني، لأن لديه الكثير ليقدمه بالرغم من ضعف الموازنات الإنتاجية. 
وحينما تتحدث مع الأجيال الأردنية لا تخلو ذاكرتهم من العديد من المسلسلات الأردنية منها: أبو عواد، مرزوق وسمعة، عليوه، ونبيل وهشام، فهؤلاء في القلب بالرغم من موت بعضهم ومرض بعضهم الآخر.
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