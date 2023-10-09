كاظم الساهر: هذا سر احترامي للنساء

اضافة اعلان

شدد الساهر على أن أول أغنية في الألبوم سيتم طرحها بعد تصويرها على طريقة فيديو كليب، وهذه الأغنية تحمل عنوان "يا وفية"، وقد كتب كلماتها الشاعر الراحل كريم العراقي، نقلا عن موقع العين الإخبارية.وأدلى القيصر بتلك التصريحات أثناء مشاركته في لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي دبليو عربية" الألمانية، حيث قدَّم نبذة من كلمات أغنية "يا وفية"، والتي تعبِّر عن الحب والوفاء، وهذه هي الكلمات: "الله يعلم يا وفية.. كم ضاقت الدنيا عليّا.. لمّا أضعتك من يديّ.. عمري أعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني.. الله يعلم الله يعلم يا وفية".وتحدث كاظم الساهر عن دور المرأة في أغانيه وأعماله الفنية، حيث أكد أن المرأة هي بطلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأشار إلى أن المرأة في المجتمع العربي أصبح لها دور كبير في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والعلمية وغيرها.وكشف كاظم الساهر عن قصة أغنية "المستبدة" التي أطلقها في عام 2000 كجزء من ألبومه "الحب المستحيل"، وأوضح أنه اعترض على كلمات الأغنية التي كتبها كريم العراقي بسبب ما اعتبره "قسوة كلماتها" تجاه المرأة، وطلب من الشاعر تغيير الكلمات إلى "المستبد"، وقام بذلك، ومع ذلك، تم طرح الأغنية في النهاية بالشكل الذي كُتبت به.وشارك كاظم الساهر تفاصيل من طفولته وكيف كانت والدته تشجعه على الغناء والدفاع عن حقوق المرأة، وأوضح أنه عاش طفولة صعبة حيث لم يكن هناك مُبرد هواء في منزلهم، وذلك على الرغم من درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 50 درجة مئوية.أخيرًا، أشار كاظم الساهر إلى أنه عبر عن رأيه في دور المرأة في المجتمع بأنها "كل المجتمع وليس نصف المجتمع"، وأكد أن المرأة لها دور مهم في بناء المجتمع وتقدمه، ووصف الرجال بأنهم "عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين".