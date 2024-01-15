الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشكيل فريق عمل لمتابعة وصول الحاويات لميناء العقبة

ميناء العقبة - (أرشيفية)
ميناء العقبة - (أرشيفية)
توافقت غرفتا تجارة الأردن وعمان ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، على تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات مشتركة لإدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، وحل مشكلة وصول الحاويات من الموانئ المختلفة لميناء العقبة وبتكلفة مناسبة.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، في مقر غرفة تجارة عمان، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر، بحضور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات فيها جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ورئيس نقابة ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة، وعدد من أعضاء مجالس الإدارة.

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، أكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود الوطنية من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتجاوز العقبات المتعلقة بالشحن البحري.

وبيّن المجتمعون، أن الظرف الحالي استثنائي ومفاجئ وفرض على الجميع، مشددين على ضرورة متابعة كل القضايا التي تواجه المستوردين والمصدرين بخصوص إدامة حركة حاويات البضائع من وإلى ميناء العقبة، وإيجاد بدائل مناسبة للتغلب على تداعيات الأحداث المتلاحقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشددوا على أن الجميع شركاء في المسؤولية وأهمية بذل المزيد من الجهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، لتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والمستوردين، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسيابية المستوردات لأراضي المملكة.

وأكدوا ضرورة الحفاظ على قوة ميناء العقبة وتعزيز مكانته، ودراسة موضوع إنشاء ناقل وطني، وأهمية تعاون الجهات المعنية بالقطاع العام لضمان وصول البضائع في أسرع وقت وأقل تكلفة.

وحسب بيان الغرفة، أعلن عن الرقمين(0799453007 / 0795270774) لغرفة العمليات، سواء بالاتصال المباشر أو من خلال الواتس آب، إضافة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) لاستقبال اتصالات المستوردين والمصدرين الذين يواجهون أي مشكلة في وصول حاوياتهم إلى ميناء العقبة أو التصدير منه، داعين الجميع إلى إرسال أرقام الحاويات وجميع المعلومات المتعلقة بالشحنات لمتابعة وصولها إلى ميناء العقبة. (بترا)
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