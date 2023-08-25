السبت 26 آب 2023
النسخة المطبوعة

اتحاد الشطرنج يتوج أبطال وبطلات الفئات العمرية اليوم

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رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات يكرم البطلة ربى القضاة في مناسبة سابقة -(أرشيفية)
عمان - يتوج رئيس اتحاد الشطرنج الملكي م.نواف إرشيدات، أبطال وبطلات بطولة المملكة للفئات العمرية من 8 إلى 20 سنة للشطرنج اليوم، من خلال حفل الختام الذي يقام عند الساعة السادسة مساء، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، بحضور ذوي اللاعبين واللاعبات وعدد من المهتمين.اضافة اعلان
وأدار البطولة عضو الاتحاد م. طاهر علي، وتولى مهمة الحكم العام رئيس لجنة الحكام نبيل الجنيدي.
وقال رئيس اتحاد الشطرنج الملكي م. نواف إرشيدات في رده على استفسارات "الغد": "نبارك لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات الذكور والإناث، ونتمنى حظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ بالوقوف على منصات التتويج، نحتفي بالمواهب الجديدة من الجنسين، والتي فرضت نفسها في جميع الفئات، وقدمت نفسها هدية ثمينة للمنتخبات الوطنية والأندية المحلية".
وأضاف: "المتابع لخطط عمل اتحاد الشطرنج ومنذ سنوات طويلة، يلاحظ ثباتنا على التخطيط البعيد المدى، والذي غرس قواعده وثبت مناهجه، رئيس اتحاد الشطرنج وراعي الحركة الشطرنجية المحلية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، وتركيزنا على توفير كافة أشكال الرعاية للمواهب المبشرة، لضمان مسيرة تعاقب الاجيال، ودفع مسيرة الانجاز الوطنية، ونتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجح البطولة، ونقدر جهود الأهالي الشركاء في تطور الشطرنج ودفع عجلة انجازاته".
منافسات الإناث
- فئة تحت 6 سنوات: الأولى: سارة الخوالدة برصيد 5 نقاط، الثانية: طيب اليبرودي برصيد 3.5 نقطة، متقدمة بكسر التعادل على الثالثة عائشة الشعيبي رغم تساويهما بالرصيد ذاته.
- فئة تحت 8 سنوات: الأولى: ماسة وشاح برصيد 8.5 نقطة، الثانية: رهف أحمد برصيد 8 نقاط، والثالثة: فرح صيام برصيد 5.5 نقطة.
- فئة تحت 10 سنوات: الأولى: سرينا ايراني برصيد 5 نقاط، الثانية: تاليا هلال برصيد 4.5 نقطة، والثالثة: مايا عبد الرازق برصيد 3.5 نقطة.
- فئة تحت 12 سنة: الأولى: جيدا هلال برصيد 8 نقاط، الثانية: تالين خوري برصيد 7 نقاط، والثالثة: لمار بكر برصيد 6 نقاط.
- فئة تحت 14 سنة: الأولى جود أحمد برصيد 9 نقاط، الثانية: ريفانا هلال برصيد 8 نقاط، والثالثة: سرى ارشيدات برصيد 6.5 نقطة.
- فئة تحت 16 سنة: الأولى: ربى القضاة برصيد 4 نقاط، الثانية حلا موسى برصيد 3 نقاط، متقدمة بكسر التعادل على صاحبة المركز الثالث مكرر منى الكلوب، والثالثة مكرر أيضا سارة زيد الكيلاني، لتساوي اللاعبات الثلاث برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 18 سنة: الأولى: سرينا عرفات برصيد 8 نقاط، الثانية: عائشة البس برصيد 6 نقاط، والثالثة: جنى الجوالدة برصيد 4 نقاط. 
- فئة تحت 20 سنة: الأولى: مايا ايراني برصيد 8.5 نقطة، الثانية: مها المحمد برصيد 7.5 نقطة، والثالثة: علا أبو الفيلات برصيد 6.5 نقطة.
منافسات الذكور
- فئة تحت 6 سنوات: الأول: علي سعادة برصيد برصيد 7 نقاط، الثاني: هاشم الغساونة برصيد 5.5 نقطة، والثالث: وهب المعاقبة برصيد 5 نقاط.
- فئة تحت 8 سنوات:الأول: عبد الله خويرة برصيد 9 نقاط، الثاني: ريان عبد الرازق برصيد 8 نقاط، والثالث: ريان عودة برصيد 7 نقاط.
- فئة تحت 10 سنوات:الأول: البشر ربابعة برصيد 8 نقاط، متقدما بكسر التعادل عن الثاني شهم عجيلات لتساويهما برصيد 8 نقاط لكل منهما، والثالث: محمد سعادة برصيد 6.5 نقطة، والثالث مكرر كرم رستم بالرصيد ذاته.
- فئة تحت 12 سنة: الأول: خالد صيام برصيد 9 نقاط، الثاني: كرم عجيلات برصيد 7.5 نقطة، الثالث: رامز الزريقات، والثالث مكرر خالد الحطبة لتساويهما برصيد 6.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت14 سنة: الأول: أمجد اليبرودي برصيد 8.5 نقط، الثاني: محمد الهدبان برصيد 7.5 نقطة، والثالث: كرم بكر برصيد 7 نقاط.
- تحت 16 سنة: الأول: أنس خويرة برصيد برصيد 8 نقاط، الثاني: أحمد إياد ربابعة برصيد 7.5 نقطة، والثالث: مالك الحاج ، والثالث مكرر: حمزة بسطامي لتساويهما برصيد 6.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 18 سنة: الأول: ركان دسة برصيد 8.5 نقطة، متقدما بكسر التعادل عن الثاني عز الدين المعاقبة رغم تساويهما بالرصيد ذاته، والثالث: مازن أبو محفوظ والثالث مكرر أحمد الغرايبة لتساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما.
- فئة تحت 20 سنة: الأول: سيف مالك برصيد 8.5 نقطة، متقدما بكسر التعادل على الثاني علي القيسي رغم تساويهما بالرصيد ذاته، والثالث: باسل داود برصيد 6.5 نقطة.
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