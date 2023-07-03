"الطائرة" يعيد جدولة "الممتاز".. و"الشباب" يشارك في غرب آسيا

مصطفى بالو

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عمان - أعادت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الطائرة، جدولة مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بسبب تداخل مواعيدها مع مشاركة منتخب الرجال في الدوة العربية، والتي ستقام في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) الحالي، وغادر وفد المنتخب الوطني إلى الجزائر أمس، ويضم في صفوفه نخبة من لاعبي أندية المحترفين مثل يعقوب القهوجي، ياسر مجاهد، أحمد العواملة، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، إياد ماضي، محمد القطامي، عبادة فخري، محمود النقيب، مهند جروان، وخالد شباب، بقيادة المدير الفني الأرجنيتين ماتياس دي فولفيو، ومساعده المدرب الوطني إسماعيل توفيق.وبحسب الجدول الجديد لمباريات الدوري الممتاز، تنطلق مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب في 17 الشهر الحالي، ويلتقي فيها التعاون مع الوحدات عند الساعة السادسة مساء في قصر الرياضة، والذي يحتضن مباراة المحطة ودير علا عند الساعة الثامنة مساء، فيما يلعب يوم الثلاثاء 18 الشهر الحالي، كل من عيرا مع العودة عند الساعة السادسة، ثم شباب الحسين مع الكرمل عند الساعة الثامنة في صالة قصر الرياضة.وكان شباب الحسين حسم لقب الدوري قبل انتهاء 5 جولات، وهو يعتلي الترتيب العام برصيد 27 نقطة بلا خسارة، فيما يحتل عيرا المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وجاء العودة ثالثا بأفضلية الفوز على الوحدات الرابع، رغم تساويهما برصيد 17 نقطة لكل منهما، والكرمل خامسا برصيد 12 نقطة، والمحطة سادسا برصيد 10 نقاط، والتعاون سابعا برصيد 6 نقاط، ودير علا ثامنا برصيد خال من النقاط.وتقام المنافسات وفق نظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، ويتوج باللقب صاحب أعلى رصيد من النقاط، ويهبط الفريقان اللذان يحتلان المركزين السابع والثامن إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة الطائرة مشاركة منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا الثانية، والتي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 15 إلى 25 آب (أغسطس) المقبل.ويكثف منتخب الشباب تدريباته بقيادة المدير الفني فايز الدعجة، وفق خطة فنية انطلق في تنفيذها منذ استلام المهمة، كما تابع المدرب دوريات الفئات العمرية، ووقف على اختياراته من اللاعبين، وأخضع العناصر المختارة إلى اختبارات دورية من النواحي البدنية والمهارية، قبل أن يقف على التشكيلة النهائية التي يواصل تجهيزها حاليا بدنيا وفنيا وتكتيكيا للمشاركة في البطولة شبه القارية، بحثا عن الظهور المشرف وتغيير الصورة التي ظهر عليها منتخب الشباب في النسخة الماضية من البطولة.