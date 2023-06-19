الثلاثاء 20 حزيران 2023
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الوحدات والتعاون يحققان الفوز في "طائرة" الممتاز

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فريق الوحدات للكرة الطائرة
عمان-الغد- حقق فريقا الوحدات والتعاون الفوز في منافسات الجولة الأولى من إياب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث تغلب الوحدات على المحطة بنتيجة 3-0، بواقع 25-21، 25-21، و27-25، فيما تغلب فريق التعاون على ديرعلا بذات النتيجة بواقع 25-17، 25-19، و25-18، في المباراتين اللتين أقيمتا في صالة قصر الرياضة الاثنين، ليتقدم الوحدات إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما بقي المحطة بالمركز الخامس برصيد 10 نقاط، ورفع التعاون رصيده إلى 6 نقاط، في المركز قبل الأخير تاركا ديرعلا بالمركز الأخير برصيد خال من النقاط.اضافة اعلان
ويذكر أن فريق شباب الحسين الذي تفوق على عيرا-صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة- بنتيجة 3-0، يحلق في صدارة الترتيب العام وحيدا برصيد 22 نقطة، من دون خسارة مقتربا من حسم لقب الدوري الممتاز قبل نهايته بعدة جولات، فيما كان الكرمل (9) نقاط، تجاوز عقبة العودة بنتيجة 3-2، واقفا بالمركز السادس برصيد 9 نقاط، فيما العودة بالمركز الرابع برصيد (14) نقطة.
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