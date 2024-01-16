"الطاقة الدولية" تتوقع توسع قدرات "المتجددة" في المملكة

رهام زيدان

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عمان - توقع تقرير دولي تسارع وتيرة التوسع في قدرات الطاقة المتجددة في الأردن إلى جانب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى العام 2028.ووفقا لتقرير الطاقة المتجددة 2023 الصادر حديثا عن وكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يزيد التوسع في قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 62 جيجاوات في الأعوام 2023-2028.وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.وأشار التقرير، إلى أن الأردن من بين الدول التي نفذت مناقصات حكومية لشراء استثمارات خاصة في مجال الطاقة الكهروضوئية على نطاق طاقة الرياح البرية أو الطاقة الشمسية المركزة. ونظرًا لموارد الطاقة الشمسية الغنية في المنطقة ومنها الأردن ووفرة الحجم الجذابة للمشاريع الكبيرة وظروف التمويل المواتية، فقد أنتجت هذه المناقصات بعضا من أقل أسعار العطاءات في العالم للطاقة الشمسية الكهروضوئية.وعلى نطاق عالمي، قال التقرير: "إن العالم أضاف طاقة متجددة بنسبة 50 % في العام الماضي، مقارنة بالعام 2022، وستشهد السنوات الخمس المقبلة أسرع نمو حتى الآن، لكن نقص التمويل للاقتصادات الناشئة والنامية يمثل مشكلة رئيسية".وبحسب التقرير، فإن قدرة العالم على توليد الكهرباء المتجددة تتوسع بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يمنحها فرصة حقيقية لتحقيق هدف مضاعفة القدرة العالمية ثلاث مرات بحلول العام 2030، وهذا ما حددته الحكومات في مؤتمر تغير المناخ COP28 الشهر الماضي.ويظهر التقرير، أنه في ظل السياسات الحالية وظروف السوق، من المتوقع أن تنمو قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 7300 جيجاوات خلال الفترة 2023-2028. وتمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح نسية 95 % من التوسع، مع تجاوز مصادر الطاقة المتجددة للفحم لتصبح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء على مستوى العالم بحلول أوائل العام 2025.كما يشير التقرير إلى الزخم وراء الهيدروجين المتجدد، وتقييم عدد المشاريع المعلنة التي من المرجح أن تمضي قدما، ومن بين جميع المشاريع التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء العالم لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين هذا العقد، من المتوقع أن يتم تشغيل 7 % فقط من القدرة المقترحة بحلول العام 2030.