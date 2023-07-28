7.7 مليون اشتراك خلوي في المملكة

إبراهيم المبيضين

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عمان- أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات أمس، توسع زيادة قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة لتضم في سجلاتها قرابة 7.7 مليون اشتراك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، في سوق تعتبر الأكثر تنافسية بين أسواق الاتصالات في المنطقة.وقال: "إن معظم هذه الاشتراكات تستخدم هواتف ذكية ما يعني أن معظم هذه الاشتراكات مربوطة بشبكة الإنترنت وتستخدم البيانات والتطبيقات بشكل متنقل، في الحياة اليومية أو في مجالات العمل المتنوعة".وبين المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن عدد اشتراكات الخدمة الخلوية مع وصولها إلى هذا المستوى تكون سجلت ارتفاعا بمقدار مائة ألف اشتراك وبنسبة تجاوزت 1.3 %، مقارنة مع قاعدة اشتراكات الخدمة في نهاية العام الماضي والتي ضمت وقتها قرابة 7.6 مليون اشترك.وبحسب المصدر نفسه، ومع وصول عدد اشتراكات الخلوي إلى هذا المستوى تكون نسبة انتشار الخدمة قياسا بعدد السكان، ارتفعت إلى 67.7 %.وأشار، إلى أن فئة الخطوط المدفوعة مسبقا شكلت النسبة الأكبر من إجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة؛ إذ تعد هذه الخدمة الأكثر طلبا في سوق الاتصالات المحلية مع سهولتها وتوفيرها البطاقات المدفوعة مسبقا للحصول على الخدمة.ووفقا للمصدر، فقد بلغ عدد اشتراكات خدمة الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا قرابة بواقع 5.4 مليون اشتراك، مشكلة نسبة تتجاوز 70 % من إجمالي أعداد الاشتراكات، والباقية كانت لفئة الفواتير.وتقدم خدمات الخلوي في المملكة ثلاثة شركات رئيسية هي "زين الأردن، و"أورانج الأردن" وشركة "أمنية" للاتصالات.وعلى صعيد متصل، قال المصدر: "إن قاعدة اشتراكات "الثابت"، سجلت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، قرابة 225 ألف اشتراك".وأكد، أن خدمات الإنترنت عريضة النطاق السلكية بمختلف تقنياتها، سجلت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي قرابة الـ810 آلاف اشتراك منها خدمات "الفايبر" و"الاييه دي اس ال".وسجلت قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت السلكية "الفايبر"، نموا لتسجل قرابة 472 ألف اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.