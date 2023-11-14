الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمان الدكتور نضال العدوان، ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات والمجالس في هذه المحافظات بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول، عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.
كما أكد أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.
وطلب العدوان، من غرف الطوارئ في البلديات والمجالس في هذه المحافظات، التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وغيرها، إضافة إلى إعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم معهم.
ونبه المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء، إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق؛ حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.
ودعا البلديات إلى ضرورة مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها أو غرف الطوارئ الأخرى.
وأهاب العدوان بالمواطنين بضرورة التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال على غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف (4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، أو 4631987 06 مباشر، أو فاكس رقم 4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل (https://tawasol.mola.gov.jo) للإبلاغ أو إرسال صور ومقاطع فيديو عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. (بترا)