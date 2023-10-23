الفايز يدعو لعقد مؤتمر دولي ينهي الصراع العربي الإسرائيلي

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أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ضرورة أن يكون هناك جهد دولي لوقف الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.ودعا الفايز خلال لقائه اليوم في مكتبه بدار مجلس الأعيان، السفير الإسباني لدى المملكة ميغيل دي لوكاس، إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مبينا أن لا أمن واستقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقال إن الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويرفض العنف وقتل المدنيين، موضحا أن قيام "إسرائيل" باتباع سياسة التهجير القسري والقتل الممنهج، وسياسة الأرض المحروقة وقطع الماء والكهرباء، وتجويع فلسطيني قطاع غزة، وحصار المدن الفلسطينية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، يخالف كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ولن يمنحها الأمن والاستقرار.وأكد رئيس مجلس الأعيان، أن الدعم الدولي اللامحدود لـ"إسرائيل"، واستمرار مدها بأسلحة القتل على حساب الدم الفلسطيني، في ظل الصمت الدولي عن الممارسات الإسرائيلية، سيدفع المنطقة وعالمنا إلى المزيد من العنف، وستطغى ثقافة الكراهية والتطرف على حساب ثقافة السلام وقبول الآخر، وثقافة تعزيز القواسم المشتركة بين الشعوب واتباع الديانات السماوية.