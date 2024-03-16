الأردن ينفذ 263 إجراء لـ"تدعيم إدارة الإصلاح"

سماح بيبرس

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عمان – قال البنك الدولي في تقرير تقييمي لمشروع "تدعيم إدارة الإصلاح" الذي يمولّه بـ15.8 مليون دولار، أنّ الأردن نجح بتنفيذ 263 إجراء إصلاحيّاً منذ إطلاق المشروع عام 2019، 31 إجراء انجزت في الشهور الستة الأخيرة.وأضاف البنك، أنّ المشروع الذي يدعم الحكومة بتنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقت عام 2019، يسير نحو تحقيق الهدف بدرجة "مرضية"، مشيرا إلى أنّ الصرف على المشروع كان متوسطا الفترة الماضية، ويتوقع بأن يرتفع العام الحالي، مضيفا أنّه وحتى 20 شباط (فبراير) الماضي، صرف المشروع 6.4 مليون دولار، ما يمثل 41 % من إجمالي مبلغ المشروع.وبين أنه في الأشهر الستة الماضية، انتهي من 31 إجراء إصلاحيًا إضافيًا، ما رفع إجمالي عدد الإجراءات المنجزة لـ263 إجراء إصلاحيًا. وبلغت نسبة الإنجاز 66 %. وما يزال هناك 140 إصلاحا يتعين إكمالها في إطار مصفوفة الإصلاحات.يشار هنا الى أن البنك وافق في العام 2019 على تقديم منحة بـ6.5 مليون دولار لتمويل المشروع الذي تضمن تأسيس "وحدة" أو "سكرتارية" بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في الأردن. ثمّ وبطلب من الحكومة اعيدت هيكلة المشروع وتقديم تمويل إضافي له عام 2022 بحجم 9.3 مليون دولار، وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الذي أقر "مصفوفة إصلاح محدثة".وذكر البنك أنّ "وحدة الإصلاح بوزارة التخطيط نسقت مع الوزارات والإدارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذ إصلاحات سياسية محددة بالاعتماد على صندوق دعم الإصلاح".وتدعم وحدة دعم الإصلاح، تنفيذ العمليات الرئيسة التي يمولها البنك الدولي، مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافية المراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.وتعمل مصفوفة الإصلاح المحدّثة على 12 ركيزة بعد أن كانت 9، بحيث أضيفت ركائز جديدة – بعد هيكلة المشروع- وأصبح إجمالي المجالات التي تغطيها الركائز 44.وأفاد البنك، بأن الحكومة نجحت عبر البرنامج بتعزيز سياسات وأطر وعمليات المشتريات العامة، وستطبق على المديرين التنفيذيين والإداريين لتحقيق الشراء الفعال، كما وافقت لجنة سياسة المشتريات على نشر نظام المشتريات الإلكتروني الأردني الذي تستخدمه حاليا 23 مؤسسة حكومية.وقال إن إصلاحات إدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشهد "تقدما ملحوظا"، مشيداً بتشغيل نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار الذي تستخدمه الجهات الحكومية لتقديم مذكرات مفهوم المشروع لوحدة إدارة الاستثمارات العامة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.