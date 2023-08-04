الجمعة 04 آب 2023
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"الخدمة المدنية" يطلق مؤشرات "العرض والطلب" للتخصصات العلمية

ديوان الخدمة المدنية الأردني
ديوان الخدمة المدنية
عمان - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الديوان أنهى إعداد دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، للعام الحالي، وسيتم نشرها رسميا غدا.اضافة اعلان
وبين الناصر أنه مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة، سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق "دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية"، بمشاركة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الناصر، إلى أن هذه الدراسة يتم إعدادها لغايات اطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على مؤشرات العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي.
وقال الناصر لـ"الغد"، إن الدراسة ستكون متاحة على موقع الديوان، وكذلك على موقع القبول الموحد، وقد لوحظ أن بعض المواقع تشير الى معلومات سابقة كانت معتمدة في سنوات سابقة، للإشارة الى حالة بعض التخصصات حاليا، وهذا أمر غير دقيق كون عملية العرض والطلب متحركة، ولا يجوز الاستناد إلى بيانات أعدت في فترة زمنية معينة تلقائيا لفترة زمنية أخرى. وأوضح أن هناك تخصصات قد تكون مطلوبة لسوق العمل في السابق، وحاليا أصبحت تصنف بالمشبعة، نتيجة لوجود أعداد كبيرة متوفرة منها حاليا، أو للتغيرات التي قد تطرأ على حجم الطلب عليها.
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