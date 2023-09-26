منع تداول الأعمال الشعرية للروائي والشاعر ابراهيم نصر الله في معرض عمان الدولي للكتاب

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نشر الروائي والشاعر ابراهيم نصر الله منشورا عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك حول منع تداول الأعمال الشعرية الكاملة له في معرض عمّان الدولي للكتاب.وقال في منشوره : "في الوقت الذي اقوم فيه بجولة اقدم فيها محاضرات في جامعتي كولومبيا وبنسلفانيا في الولايات المتحدة.. يصلني خبر قيام الرقابة بمنع مجلدات أعمالي الشعرية الثلاثة.. (دون إبداء الأسباب) التي صدرت العام الماضي وتم الاحتفاء بصدورها في حفل توقيع أقيم في عمان وتوزيعها في معرض عمان للكتاب عام ٢٠٢٢".وأضاف :"منذ أربعة أيام أحاول البحث عن حل هادئ لهذه المسألة دون جدوى.. لذا، كان لا بد من الكتابة عن الأمر مع وجود من يسألني من القارئات والقراءة عن هذه الأعمال في المعرض".وتابع بالقول :" لقد سبق ومنع مجلد أعمالي الشعرية مباشرة بعد أن فزت بجائزة العويس للشعر العربي عام ١٩٩٨ عن هذه الأعمال وتم التراجع عن القرار بعد احتجاجات إعلامية وثقافية".وقال :"وفي عام ٢٠٠٦ منعت مرة أخرى! بل وتم تحويلي بسببها إلى المحكمة في سابقة هي الأولى، وبعد احتجاجات أكاديمية وثقافية وإعلامية أردنية وعربية وعالمية تم سحب القضية بقرار من المستويات العليا للدولة.. وفي كل مرة اعتقد ان الأمر سيكون آخر مرة".وأنهى بالقول :" الأمر يثير الغضب حقا ويتناقض بصورة صارخة مع الاحتفاء بالكتب والكتاب وهو تكرار مرعب لخطيئة المنع التي لا تحتمل. والذي أعتبره مفاجئا حين يتعلق بي وبفكرة الرقابة أصلا".