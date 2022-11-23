مانشستر سيتي يجدد عقد مدربه غوارديولا حتى 2025

لندن – مدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة عامين حتى صيف 2025.

وفاز جوارديولا /51 عاما/ المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بتسعة ألقاب مع سيتي منذ توليه المسؤولية في 2016، من بينها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في بيان اليوم الأربعاء ممتن للغاية بالبقاء في مانشستر سيتي لعامين أخرين”.

وأضاف “لا يمكنني أن أوجه القدر الكافي من الشكر لجميع من في النادي على الثقة في شخصي، أنا سعيد ومرتاح ولدي كل ما أحتاج إليه للقيام بعملي على النحو الأكمل”.

وأوضح “أعرف أن الفاصل التالي مع هذا النادي سيكون مذهلا للعقد المقبل، لقد حدث ذلك في السنوات العشر الأخيرة، وسيحدث في السنوات العشرة التالية لأن النادي مستقر للغاية”.

وأشار “منذ اليوم الأول شعرت بشيء استثنائي من خلال تواجدي هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل”.

وختم غوارديولا بالقول “لايزال لدي الشعور بأن بإمكاننا تحقيق المزيد سويا ولهذا أود البقاء ومواصلة القتال على الألقاب”. – (د ب أ)