جيمس يقود ليكرز لإنهاء سلسلة هزائمه أمام كليبرز

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حقق فريق لوس أنجليس ليكرز، فوزا صعبا على لوس أنجليس كليبرز بنتيجة (130-125)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وأنهى ليكرز سلسلة الهزائم أمام كليبرز، التي استمرت لـ11 مباراة متتالية، حيث سجل ليبرون جيمس 35 نقطة و11 متابعة، فيما أضاف زميله أوستن ريفز 15 نقطة من بينها 7 نقاط في الوقت الإضافي.وسجل دانجيلو راسل 27 نقطة، وأضاف أنتوني ديفيز 27 نقطة و10 متابعات لفريق ليكرز، الذي تغلب على كليبرز للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) 2020، ولم يفز ليكرز على ملعبه أمام كليبرز منذ العام 2016، علما بأنه تلقى الهزيمة في 11 مباراة متتالية.وسجل كاوهي ليونارد 38 نقطة، وأضاف باول جورج 35 نقطة، من بينها 20 نقطة سجلها في الربع الرابع، وهذه هي الخسارة الثانية لكليبرز خلال الموسم الحالي.وفي بقية النتائج، فاز تورنتو رابتورز على ميلواكي بكس 130-111، وبورتلاند ترايل بليزرز على ديترويت بيستونز 110-101، ونيو أورليانز بيليكانز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-106. كما فاز كليفلاند كافالييرز على نيويورك نيكس 95-89، وبروكلين نيتس على ميامي هيت 109-105، وبوسطن سلتيكس على إنديانا بيسرز 155-104، وأتلانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 130-121.وفاز مينيسوتا تمبرولفز على دنفر ناجيتس 110-89، وهيوستن روكتس على شارلوت هورنيتس 128-119، ودالاس مافريكس على شيكاغو بولز 114-105، ويوتا جاز على ممفيس جريزليس 133-109، وواريورز على ساكرامنتو كينجز 102-101.وقاد الموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز، للفوز على فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت بفارق نقطة (115-114) في نهاية مباراة جنونية، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA".وسجل ويمبانياما 18 نقطة وأضاف إليها 8 متابعات و4 صدات ليقود فريقه إلى انتصاره الأول خارج الديار في مسيرته الفتية في "إن بي إيه" بعد قدومه إلى صفوف سبيرز كالخيار الأول في الدرافت خلال حزيران (يونيو) الماضي.ويحتل سبيرز المركز التاسع في المنطقة الغربية برصيد فوزين وهزيمتين، متقدما على صنز العاشر مع السجل نفسه.وقال الفرنسي البالغ 19 عاما: "لم تكن أفضل مباراة لنا. نحن مستمرون في التعلم".وتخلف سبيرز بفارق 20 نقطة في بداية الربع الثالث، إلا أنه عاد إلى أجواء اللقاء قبل أن يدق ويمبانياما جرس الإنذار في الربع الأخير، حيث نجح في الصد مرتين وقلص الفارق إلى 3 نقاط قبل 49 ثانية من صافرة النهاية.وتابع ويمبانياما تألقه، ليسجل سلة ساحقة جعلت الفارق يتقلص إلى نقطة وذلك قبل 7 ثوان من النهاية، ثم خطف كيلدون جونسون، أفضل مسجل في صفوف سبيرز مع 27 نقطة، سلة الفوز بعدما انتزع الكرة من بين يدي دورانت (26 نقطة)، ليتقدم سبيرز في المباراة للمرة الأولى قبل ثانيتين من النهاية.ورغم المحاولة الأخيرة لدورانت، إلا أن سبيرز عاد بفوز ثمين من ملعب "فوتبرينت سنتر" في فينيكس، ويملك صنز فرصة "الثأر" من سبيرز عندما يستضيفه فجر اليوم.في لوس أنجليس، فاز كليبرز على أورلاندو ماجيك 118-102، في مباراة سلطت خلالها الأضواء على الوافد الجديد جيمس هاردن المنتقل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، حيث شوهد وهو يقابل رفاقه الجدد في كليبرز في غرفة تبديل الملابس قبل المواجهة المنتظرة، وفاز نيويورك نيكس على كليفلاند كافالييرز 109-91، بفضل جوليوس راندل وجالن برونسون مع 19 نقطة لكل منهما، وإيمانويل كويكلي صاحب 18 نقطة. -(وكالات)