الخميس 16 تشرين الثاني 2023
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NBA

سلتيكس يتجاوز سيكسرز وينتزع صدارة المنطقة الشرقية

جيسون تايتوم يقود بوسطن سلتيكس لفوزه الرابع بالدوري الأميركي لكرة السلة - (من المصدر)
جيسون تايتوم يقود بوسطن سلتيكس لفوزه الرابع بالدوري الأميركي لكرة السلة - (من المصدر)
 خطف فريق بوسطن سلتيكس صدارة المنطقة الشرقية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بفوزه على فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة (117-107).اضافة اعلان
ورغم غياب نجميه اللاتفي كريستابس بورزينجيس وجايلن براون، فاز سلتيكس مع تألق جايسون تايتوم بتسجيله 29 نقطة و27 نقطة لديريك وايت، ليعود سلتيكس بفوز مثير من خارج الديار.
وتقدم بوسطن إلى المركز الأول بتسعة انتصارات وخسارتين، فيما تراجع سيكسرز إلى المركز الثاني بثمانية انتصارات وثلاث خسارات.
وقال وايت الذي سجل 14 نقطة في الربع الأخير ليقود فريقه إلى الفوز: "في جميع المواقع، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بالكثير من الأشياء الجيدة، لقد كنت سيئا للغاية في المباراتين الماضيتين، أردت فقط الخروج والمنافسة وأفعل ما أفعله وأسجل بعض تسديداتي". 
وتبادل الفريقان التقدم 11 مرة، وتمكن سلتيكس في إحدى فترات الربع الثاني من التقدم بفارق 17 نقطة، لكن سيكسرز رد بقوة وأنهى النصف الأول متقدما بفارق نصف سلة (58-57).
وضرب سلتيكس من جديد في الربع الثالث متفوقا على أصحاب الأرض (26-17)، لينتزع تقدما ثمينا بفارق 8 نقاط في بداية الربع الأخير.
وفي مباريات أخرى، تألق داميان ليلارد مع 37 نقطة و13 تمريرة حاسمة، ليقود ميلووكي باكس للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز بنتيجة (128-112)، حيث حقق مدرب باكس أدريان جريفيث فوزه الأول لدى عودته إلى تورونتو بعدما عمل كمساعد للمدرب قبل أن يتولى قيادة باكس خلفا لمايك بودينهولزر، الذي أقيل في أيار (مايو) الماضي.
وغاب عن ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لكنه تمكن من تجاوز الأمر ليهيمن على اللقاء منذ بدايته قبل أن يتقدم بفارق 33 نقطة في الربع الثالث، وأضاف أيضا، من جانب الفائز مالك بيزلي 30 نقطة منها 8 ثلاثيات، كما أحرز بوبي بورتيس 18 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء وكريس ميدلتون 11 نقطة، ليعزز باكس رصيده إلى 7 انتصارات و4 هزائم.
في المقابل، كان سكوتي بارنز بـ29 نقطة أفضل مسجل لدى الخاسر، وفي لوس أنجليس، سجل ليبرون جيمس ودي أنجيلو راسل 28 نقطة لكل منهما، إلا أنهما لم يتمكنا من تجنيب ليكرز الخسارة أمام ساكرامنتو كينجز بنتيجة (110-125)، كما وضع فينيكس صنز حدا لسبعة انتصارات متتالية لمينيسوتا تمبروولفز، واكتسحه بنتيجة (133-115) وسط تألق كيفن دورانت وديفن بوكر اللذين أحرزا 31 نقطة لكل منهما. -(وكالات) 
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