الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"يديعوت أحرونوت": "إسرائيل" ستُضطر إلى قبول وقف إطلاق النار.. فلا انتصار في الأفق

السابع من أكتوبر "ليس له تاريخ انتهاء"
السابع من أكتوبر "ليس له تاريخ انتهاء"
أكد الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ صباح الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، كان "الأصعب والأشدّ مرارةً" منذ "إنشاء" الكيان الإسرائيلي.اضافة اعلان

وفي إشارة إلى الآثار طويلة الأمد لـ"طوفان الأقصى"، أكدت الصحيفة أنّ الـ7 من الشهر الماضي "ليس له تاريخ انتهاء"، مشدّدةً على "عدم القدرة على تصوّر حجم الرعب وأبعاد الضرر (بالنسبة إلى "إسرائيل")".

وأضافت الصحيفة أن "هذا هو الفارق، ربما، بين الحادثة والكارثة. في الحادثة، تطمح إلى العودة إلى الواقع الذي كان قبلها. أما في الكارثة، فيجب إعادة التفكير في المسار".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "إخفاق الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي يخيّم على أعضاء مجلس الحرب المصغّر"، مؤكدةً أنّ المقارنة بـ"الكابينت"، الذي أُنشئ خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، "تفتقر إلى الصلة"، واصفةً تلك الحرب بـ"الإخفاق الأول".

وفي هذا الإطار، قالت "يديعوت أحرونوت" إنّ رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها، غولدا مائير، ورئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي في ذلك الوقت، ديفيد إلعازار، "لم يتبادر إلى ذهنيْهما أنّ موتي أشكنازي (ضابط احتياط في "الجيش" الإسرائيلي) سيخرج إلى الاحتجاج، وستؤلَّف لجنة تحقيق، وستبدأ مرحلة تنتهي بسقوط الحكومة".


وأوضحت أنّ رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة أركان "الجيش"، هرتسي هاليفي، "يعلمان بذلك"، مؤكدةً أنّ "نتنياهو يعمل على منع ما لا يمكن منعه".

وفي حديثها عن الإخفاق الذي يخيّم اليوم على أعضاء "الكابينت"، قالت الصحيفة إنّه "يمكن بدء اللائحة بالجيش الإسرائيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس أمان، والسكرتير العسكري، وبقائد الجبهة، وقائد الفرقة، الغائبين عن الحضور. ويمكن إكمال اللائحة برئيس الشاباك".

ووفقاً للصحيفة، ربما "الأصح هو البدء بالمستوى السياسي"، الذي يشمل نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، وبني غانتس وغادي آيزنكوت، والذين كانوا رؤساء أركان خلال الأعوام، التي "تجذّرت فيها المفاهيم الخاطئة بشأن حركة حماس، ورئيسها يحيى السنوار، والدفاع عن المستوطنات".

وبحسب ما قالت، فإنّ جميع هؤلاء، باستثناء رئيس الحكومة، أعلن بأسلوبه أنّه "يتحمّل المسؤولية".

"الجيش الإسرائيلي يسابق الزمن"

ويسابق "الجيش" الإسرائيلي الزمن، بحسب ما أضافت "يديعوت أحرونوت".
وأشارت أيضاً إلى أنّ نتنياهو "تفاخر هذا الأسبوع بمجيء جنرالات من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل، من أجل التعلم من إنجازات الجيش الإسرائيلي المدهشة في الحرب"، على حدّ قولها، إلّا أنّ الحقيقة هي أنّ هؤلاء الجنرالات أتوا بهدف الحصول على جواب عن "الأحجية"، التي تشغل منذ شهر المنظومتان العسكرية والسياسية في العالم.

ومفاد هذه الأحجية: "كيف أخفق جيش مدّرب إلى هذا الحدّ، وغني ومجهّز إلى هذا الحدّ، إخفاقاً مميتاً في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر؟".

وفي حين بحث الكاتب عما سماه "انتصاراً"، يشمل إعادة كل الأسرى، والقضاء كلياً على حماس، وإبعاد حزب الله عن السياج في الشمال، وترميم المستوطنات فوراً، وتوفير الأمن في المستوطنات المهجورة، فإنّه أقرّ بأن "لا شيء من هذا القبيل في الأفق". -الميادين 

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