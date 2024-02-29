أندية المحترفين تأمل برؤية واضحة لأجندة الموسم

يحيى قطيشات

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لم يغب موضوع أجندة ما تبقى من الموسم الكروي الحالي، عن اجتماعات رؤساء أندية المحترفين، خصوصا في ظل عدم وضوح مواعيد إقامة الجولات المتبقية من دوري المحترفين ومنافسات بطولة كأس الأردن.وتطالب الأندية بالتعرف على المواعيد الثابتة حتى نهاية الموسم، وفترات التوقف التي ستكون خارج أيام الفيفا، حيث تشير المعلومات إلى أن ختام الدوري وإقامة المباراة النهائية لبطولة الكأس سيكون في أواخر شهر حزيران (يونيو) المقبل، خصوصا وأن المنتخب تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكاس العالم، أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من الشهر نفسه، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.وبات الموسم الكروي مهدداً، وهناك شك كبير حول إمكانية أن يتم استكمال الرزنامة المتبقية من منافسات دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن بصورة طبيعية، في ظل غياب الرؤية الواضحة للاتحاد بهذا الشأن.وتفرض مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يتوقع أن ترفض أندية مثل، الحسين اربد والوحدات والفيصلي التي تنافس على لقبي الدوري والكأس، أن تلعب من دون لاعبيها الملتحقين بالمنتخب الأولمبي.وسيحمل الوفد الثلاثي "ممثلا عن الأندية" والذي يضم رؤساء أندية الفيصلي نضال الحديد، والوحدات بشار الحوامدة، والحسين عامر أبو عبيد، خلال الاجتماع المقرر مع اللجنة التنفيذية للاتحاد والذي لم يتم تحديده حتى الآن، العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها الدعم المالي، وضرورة رفع قيمة الدعم المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي أعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.كما تطالب الأندية بتحديد مواعيد الدوري بشكل دقيق، والتعويض عن فترات التوقف، إضافة إلى عقد لقاء وطني تشارك فيه جميع الأطراف، ويتبنى مخرجاته اتحاد الكرة، ويساهم مع الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، في البناء على الإنجاز الذي سجله منتخب "النشامى"، في بطولة كأس آسيا 2023.وأكد رؤساء أندية فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لـ"الغد"، أن الموسم الذي قد يكون الأطول في تاريخ الكرة الأردنية، لا يحتاج الى الكلام المعسول ويتطلب المكاشفة والمصارحة وبناء الثقة بين الأندية والاتحاد، وان يكون الفريقين في قارب واحد يخدم الكرة الأردنية أندية ومنتخبات ومنظومة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، خصوصا في ظل معاناة صناديق الأندية من ضعف الموارد، ما يدفع اللاعبين لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب ومقدمات العقود.وأضافوا، أن معظم أندية المحترفين تعيش هذه الأيام في مأزق حقيقي نتيجة ضعف الموارد، ما تسبب في شكاوى ضدها من قبل لاعبين ومدربين، وأثرت الأزمات المتتالية على انتظام اللاعبين في التدريبات، خاصة وأنهم يشكون من تأخر رواتبهم منذ أشهر عدة.وتطمح أندية المحترفين، إلى أن يتمخض عن الاجتماع بين اتحاد الكرة واللجنة المكلفة من الأندية نتائج إيجابية تخدم الجميع، وتعزز قدرات الأندية بعد الإنجاز غير المسبوق لمنتخب النشامى في البطولة القارية.مشجعون ومتابعون للدوري والموسم الكروي، تمنوا أن تكون الرؤية بشأن برمجة مباريات البطولات أكثر وضوحا، وهو أمر يفترض أن يكون بديهيا عند إصدار جداول البطولات، معتبرين أن اتضاح الرؤية، يسهل من مهمة الأندية في بناء برامجها ومعسكراتها.