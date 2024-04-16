الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يقترب من إنجاز متطلبات الرخصة الآسيوية

لاعب الفيصلي عارف الحاج يتجاوز لاعب ناساف الاوزبكي - ( من المصدر)
لاعب الفيصلي عارف الحاج يتجاوز لاعب ناساف الاوزبكي - ( من المصدر)
عمان – أكد أمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات، أن النادي يعمل على تسديد المستحقات المالية المتبقية للاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا والتي تمت تسويتها وجدولتها سابقا.اضافة اعلان
وأضاف حياصات في تصريح لـ "الغد"، أن اتحاد كرة القدم، أبلغ إدارة النادي بأن الموعد النهائي هو يوم غد الخميس، لسداد كافة المستحقات. 
وبين حياصات حرص الإدارة على توفير كافة المتطلبات للحصول على الرخصة الآسيوية، وتأمين مشاركة الفريق في البطولات القارية، بعد المشاركة الأولى له في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، مبينا أن الفيصلي بجماهيره ومحبيه وإدارته قادر على تحقيق الإنجازات والتواجد في المسابقات الآسيوية.  
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثين من نيسان (أبريل) الحالي، موعدا نهائيا لإغلاق باب التقديم للرخصة الآسيوية، وفي الثلاثين من أيار (مايو) المقبل، سيتم الإعلان عن الأندية المرخصة.
وتقترب أندية الفيصلي والحسين إربد والوحدات، من إنجاز متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في المسابقات القارية للموسم المقبل 2024–2025، وهو أمر يتطلب استكمال معايير إلزامية محددة في 6 جوانب هي الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج، ودون استكمال هذه المعايير قد يعاقب النادي أو يمنع من المشاركة في مسابقات الأندية الآسيوية، ويعد الجانب المالي المعيار الرئيسي في عدم الأندية للترخيص. 
وحرصت إدارات الأندية الثلاثة خلال الفترة الماضية، على عقد محاضرات متنوعة لمنظومة الفريق الأول أشرف عليها عدد من المحاضرين الأردنيين والمعتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي، والتي ركزت على أربعة محاور وهي، التلاعب بالنتائج، مكافحة المنشطات، آخر التعديلات على قانون كرة القدم، ومكافحة العنصرية، وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، وإنجاز المعايير المطلوبة وفق خطة زمنية بالتعاون مع دائرة الترخيص باتحاد كرة القدم.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنشأ نظاما إلكترونيا لإدارة تراخيص الأندية يتم من خلاله تقديم أي مستند أو دليل يتم تقديمه إلى اتحاد الكرة في الوقت المحدد، كما نظم اتحاد الكرة زيارات للعديد من الأندية، لتقديم وشرح شروط ترخيص النادي آسيويا والمعايير الواجب استيفاؤها، وتقديم التعليقات وتجنب أوجه القصور التي ستساعد الأندية في الحصول على الترخيص وتوفير المعايير التي تطلبها.
وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية بدءا من الموسم 2024-2025، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات. 
وستحمل البطولة الأولى من حيث الأهمية، والتي تضم أفضل 24 ناديا، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديا ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وأطلق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً. 
وبالنسبة لدوري أبطال آسيا للسيدات الذي تشارك فيه الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية والتي تحصل على دعوة للمشاركة، فقد قام الاتحاد القاري بتنظيم بطولتين تجريبيتين العامين 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الحالي. 
وسيحصل الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024.
وحسب تعليمات اتحاد كرة القدم يشارك بطل دوري المحترفين في بطولة أبطال آسيا، وبطل كأس الأردن يشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وشهدت النسخة الحالية مشاركة الفيصلي في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث ودع البطولة من الدور الأول، ومشاركة الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي وخرج أيضا من الدور الأول للبطولة. 
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