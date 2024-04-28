خسارتان أمام لبنان تكشفان حاجة منتخب الشابات لعمل مضاعف

مهند جويلس

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عمان- منحت الخسارتان الوديتان اللتان تعرض لهما منتخب الشابات لكرة القدم، أمام نظيره اللبناني يومي الأربعاء والسبت الماضيين، المدير الفني للمنتخب حسام أبو رياش، فرصة الوقوف على جاهزية اللاعبات، والعمل على معالجة السلبيات التي ظهرت في المباراتين.وكشف المدير الفني لمنتخب السيدات تحت 20 عاما لكرة القدم حسام أبو رياش، عن الفوائد التي حصدها منتخب الشابات خلال المباراتين الوديتين أمام نظيره اللبناني، حيث خسر في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة، وفي الثانية بهدف وحيد.وبين أبو رياش في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الخسارتين قدمتا له الفرصة المثالية لتحليل الأداء والوقوف على الأخطاء لتصحيحها بالفترة المقبلة، مفيدا بأن المعسكر الأول للعام الحالي كان إيجابيا، وأنه راض عن أداء الفريق إلى حد بعيد.وأضاف: "نأمل بتطوير استراتيجية المنتخب في الفترة المقبلة، وعلى الرغم من الخسارة في المواجهتين، إلا أن المنتخب أظهر قدرته على التحسن والتطور من مرحلة إلى أخرى، ولدينا عزيمة وإصرار على مواصلة العمل لتطوير المنظومة أكثر وأكثر".ولفت أبو رياش، إلى أن انطلاق دوري المحترفات في منتصف شهر أيار (مايو) المقبل، فرصة مثالية له ولجهازه المعاون لاستكشاف لاعبات جدد وضمهن للمنتخب بحسب مستواهن، إلى جانب تقييم اللاعبات اللواتي مثلن المنتخب بالفترة الماضية.وكان المدرب أبو رياش، الذي بدأ مهمته في الكرة النسوية العام الماضي مع سيدات عمان اف سي، قاد منتخب "الناشئات" إلى تحقيق المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي استضافتها الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وشهدت المواجهتان اللتان أقيمتا على ملعب البترا يومي الأربعاء والسبت الماضيين، مشاركة المهاجمة ختام شقير للمرة الأولى مع المنتخبات الوطنية، والتي حضرت من هولندا، وقدمت حضورا طيبا في الثلث الأمامي، وأظهرت إمكانيات فنية جيدة رغم عدم انسجامها بالصورة المطلوبة حتى اللحظة.وحاول أبو رياش، الاستقرار على بعض العناصر في التشكيلة الأساسية بالمواجهتين، مع إتاحة القرصة لعدد كبير من اللاعبات للمشاركة في الشوط الثاني في المباراتين، من أجل معرفة قدراتهن ومحاولة تثبيت التشكيلة استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة، ومنها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.وكانت قائمة منتخب الشابات، ضمت 25 لاعبة، وهن: ميرا عطاري، جنة معتوق، جنان الصاحب، ريحانة معتز، مايا عوض الله، رنين أبو سرور، ليليا الساحلي، حلا الرمامنة، ملاك الخضراوي، سيلين عادل، أروى البطاينة، راما الخاشوك، زينة الداود، ساجدة رمضان، سوار عبيد، لمار صالح، نور عمر، كندا التيتي، رناد الشويكي، حلا مرار، رنيم حماد، رغد الطراونة، سما الروسان، ليان المومني وختام شقير.