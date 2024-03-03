نقاط مباراتي باكستان فرصة "النشامى" لتصحيح المسار بتصفيات المونديال

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان – تعد المواجهتان المقبلتان للمنتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، فرصة مثالية أمام منتخب "النشامى" لتصحيح المسار وتعزيز حضوره نحو التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، والتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027.ويرنو المنتخب الوطني من إضافة 6 نقاط مهمة في رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، في خطوة مهمة لخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.وكان المنتخب فقد 5 نقاط في بداية مشواره بعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام منتخب طاجكيستان والخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، ويحتاج "النشامى" لنقاط مباراتي الباكستاني لتحسين مركزه في المجموعة، خصوصا أن المنتخبين السعودي والطاجيكي سيلعبان معا في الجولتين الثالثة والرابعة، وهذا سيعيد ترتيب فرق المجموعة في نهاية الجولة الرابعة.وينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة 2027.ويتسلح "النشامى" بمعنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي في بطولة كأس آسيا 2023، ووصوله للمشهد النهائي بعد أداء فني مميز ونتائج كبيرة بالفوز على منتخبات متطورة أبرزها المنتخبان الكوري الجنوبي والعراقي، إضافة إلى استرداد ثقة الشارع الرياضي الأردني بعد أداء فني غير مقنع خلال المباريات الودية والجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة.ويؤكد الكثير من المشجعين، أن حصد 6 نقاط من مباراتي باكستان، يشكل ضربة مزدوجة تساهم في رفع المعنويات، وتمنح المنتخب حصادا وفيرا من النقاط، ما ينعكس إيجابا على مباراتي طاجيكستان والسعودية اللتين تقامان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.وزادت آمال الشارع الرياضي والثقة بالنشامى وإمكانية تحقيقه الإنجاز التاريخي المنتظر بالتأهل لمونديال 2026، في ظل الدعم الذي بات يحظى به المنتخب على مختلف الصعد، ما يجعل الفرصة مواتية للمنتخب الوطني لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، والمتمثل بمشاهدة منتخب النشامى في المونديال لأول مرة في تاريخه. خصوصا في ظل رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من 32 منتخبا إلى 48، ما منح القارة الآسيوية التي يتواجد فيها المنتخب الوطني ثمانية مقاعد ونصف في زيادة ملحوظة في عدد المنتخبات المتأهلة، ما يعني تعزيز فرص المنتخب للوصول إلى هذه التظاهرة العالمية الرياضية الكبرى في العالم.وينتظر أن يعود المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة لعمان خلال الايام المقبلة، بعد إجازة خاصة قضاها بالمغرب، فيما عاد الجهاز المعاون وبدأ تحضيراته للمرحلة المقبلة. وسيبدأ تجمع "النشامى" حسب الخطة الموضوعة من قبل المدير الفني الحسين عموتة، يوم العاشر من شهر آذار (مارس)الحالي، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، قبل السفر إلى الباكستان لمواجهة منتخبها في الجولة الثالثة من منافسات القارية، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة المنتخب الباكستاني الثانية ضمن الجولة الرابعة.منحت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، المنتخب الوطني لكرة القدم، 8 أيام إضافية، قبل فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته.ويبذل اتحاد الكرة جهودا لتأمين سفر المنتخب بطائرة خاصة، ضمن الترتيبات الإدارية التي يحرص مجلس إدارة الاتحاد على إتمامها على أكمل وجه، وكانت الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة قامت بتأمين طائرة خاصة لنقل "النشامى" إلى طاجيكستان في مباراة "النشامى" الأولى.وتبحث اللجنة التنفيذية توفير أفضل وسائل الراحة للمنتخب الباكستاني في رحلته، خصوصا أن المباراة ستقام عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت الأردن وفي يوم من أيام شهر رمضان، لعدم تركيب أعمدة الإنارة في ملعب المباراة "استاد جناح".وحسب المعلومات المتوفرة وفي ظل عدم متابعة الجهاز الفني بقيادة عموتة لمنافسات دوري المحترفين خلال الفترة الماضية، تبدو التشكيلة الأولية التي اختارها عموتة فبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا الماضية قطر 2023، الأقرب للتواجد في مباراتي الباكستان، حيث ضمت اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، عبد الله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد وسالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد شوكوت، نور الروابدة، إضافة إلى محمود مرضي، مهند أبو طه، محمود أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور ويزن النعيمات.