الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقاط مباراتي باكستان فرصة "النشامى" لتصحيح المسار بتصفيات المونديال

1709460903289413600
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان – تعد المواجهتان المقبلتان للمنتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، فرصة مثالية أمام منتخب "النشامى" لتصحيح المسار وتعزيز حضوره نحو التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، والتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027. اضافة اعلان
ويرنو المنتخب الوطني من إضافة 6 نقاط مهمة في رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، في خطوة مهمة لخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.
وكان المنتخب فقد 5  نقاط في بداية مشواره بعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام منتخب طاجكيستان والخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، ويحتاج "النشامى" لنقاط مباراتي الباكستاني لتحسين مركزه في المجموعة، خصوصا أن المنتخبين السعودي والطاجيكي سيلعبان معا في الجولتين الثالثة والرابعة، وهذا سيعيد ترتيب فرق المجموعة في نهاية الجولة الرابعة. 
وينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة 2027.
ويتسلح "النشامى" بمعنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي في بطولة كأس آسيا 2023، ووصوله للمشهد النهائي بعد أداء فني مميز ونتائج كبيرة بالفوز على منتخبات متطورة أبرزها المنتخبان الكوري الجنوبي والعراقي، إضافة إلى استرداد ثقة الشارع الرياضي الأردني بعد أداء فني غير مقنع خلال المباريات الودية والجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة.
ويؤكد الكثير من المشجعين، أن حصد 6 نقاط من مباراتي باكستان، يشكل ضربة مزدوجة تساهم في رفع المعنويات، وتمنح المنتخب حصادا وفيرا من النقاط، ما ينعكس إيجابا على مباراتي طاجيكستان والسعودية اللتين تقامان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وزادت آمال الشارع الرياضي والثقة بالنشامى وإمكانية تحقيقه الإنجاز التاريخي المنتظر بالتأهل لمونديال 2026، في ظل الدعم الذي بات يحظى به المنتخب على مختلف الصعد، ما يجعل الفرصة مواتية للمنتخب الوطني لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، والمتمثل بمشاهدة منتخب النشامى في المونديال لأول مرة في تاريخه. خصوصا في ظل رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من 32 منتخبا إلى 48، ما منح القارة الآسيوية التي يتواجد فيها المنتخب الوطني ثمانية مقاعد ونصف في زيادة ملحوظة في عدد المنتخبات المتأهلة، ما يعني تعزيز فرص المنتخب للوصول إلى هذه التظاهرة العالمية الرياضية الكبرى في العالم.
وينتظر أن يعود المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة لعمان خلال الايام المقبلة، بعد إجازة خاصة قضاها بالمغرب، فيما عاد الجهاز المعاون وبدأ تحضيراته للمرحلة المقبلة. وسيبدأ تجمع "النشامى" حسب الخطة الموضوعة من قبل المدير الفني الحسين عموتة، يوم العاشر من شهر آذار (مارس)الحالي، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، قبل السفر إلى الباكستان لمواجهة منتخبها في الجولة الثالثة من منافسات القارية، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة المنتخب الباكستاني الثانية ضمن الجولة الرابعة.
منحت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، المنتخب الوطني لكرة القدم، 8 أيام إضافية، قبل فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته.
ويبذل اتحاد الكرة جهودا لتأمين سفر المنتخب بطائرة خاصة، ضمن الترتيبات الإدارية التي يحرص مجلس إدارة الاتحاد على إتمامها على أكمل وجه، وكانت الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة قامت بتأمين طائرة خاصة لنقل "النشامى" إلى طاجيكستان في مباراة "النشامى" الأولى. 
وتبحث اللجنة التنفيذية توفير أفضل وسائل الراحة للمنتخب الباكستاني في رحلته، خصوصا أن المباراة ستقام عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت الأردن وفي يوم من أيام شهر رمضان، لعدم تركيب أعمدة الإنارة في ملعب المباراة "استاد جناح". 
وحسب المعلومات المتوفرة وفي ظل عدم متابعة الجهاز الفني بقيادة عموتة لمنافسات دوري المحترفين خلال الفترة الماضية، تبدو التشكيلة الأولية التي اختارها عموتة فبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا الماضية قطر 2023، الأقرب للتواجد في مباراتي الباكستان، حيث ضمت اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، عبد الله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد وسالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد شوكوت، نور الروابدة، إضافة إلى محمود مرضي، مهند أبو طه، محمود أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-03-03 at 19.42.58

بني هاني يغيب عن الملاعب 3 اسابيع

منذأقل من دقيقة
1709460903239413400

"دولي التايكواندو" يشيد بقصص نجاح في مخيم الأزرق

منذ 39 دقيقة
1709464915379663500

مدرب الأهلي يحذر من توقف طويل مرتقب لدوري المحترفين

منذ 40 دقيقة
1709477064380114800

منتخب الناشئين يجدد مواجهته مع نظيره الأوزبكي اليوم

منذ 43 دقيقة
1709464915429663700

أبو جاجة وعشيش يبدآن مشوار "الملاكمة" ببطولة العالم اليوم

منذ 43 دقيقة
1709380109548084500

كحلان يستغرب استبعاده عن الوحدات وينتظر بطولة آسيا بشغف

منذ 44 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 