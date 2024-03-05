الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شكاوى من أعطال في "فيسبوك وانستغرام"

فيسبوك وانستغرام
فيسبوك وانستغرام
شكا مستخدمون في الاردن والمنطقة بعد ظهر اليوم من اعطال ومشاكل فنية في استخدامهم للمنصتين التابعتين لشركة ميتا العالمية .

وقال المستخدمون با الاعطال تمثلت في خروج تلقائي من خساباتهم على الفيسبوك وانستغرام وعند محاولتهم الدخول مجددا اليها لم تنجح هذه المحاولات .اضافة اعلان

وفي الوقت الذي تزايدت فيه الشكاوى حول الحادثة الجديدة لم يصدر اي تعليق من قبل شركة ميتا العالمية التي كانت تعرضت ايضا لاعطال من نفس النوع قبل حوالي اربعة شهور .

واكدت مواقع عالمية متخصصة في رصد اعطال الانترنت  حول العالم بان المشكلة واجهت الاف المستخدمين حول العالم .

وينصح خبراء ومتخصصون بعدم ادخال البيانات الشخصية لامستخدم خوفا من ان تكون عملية اختراق واسعة يمكن ن تلحق بهم اذى اقتصادي او اجتماعي او امني .

وبدعو المتخصصون الى التوقف عن استخدام المتصتين لحين اتضاح الامر او لصدار بيان من قبل شركة ميتا العالمية
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
6718802_1708521538

41.44 مليون دينار الموازنة المرصودة للاقتصاد الرقمي

21 شباط 2024
إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي

20 مليار دينار حجم الاستثمار بالقطاع السياحي

15 شباط 2024
اقرأ أيضا
720238124027107401900

2718 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

منذ6 ساعة
1709555951921636100

وسط منافسة شديدة.. إقبال قوي على أسواق المواد الغذائية

منذ23 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة يرتفع %0.18

منذ23 ساعة
1709555951981636200

إقبال متزايد على اعتماد الغاز المسال في الإسكانات

منذ23 ساعة
1709550981441281800

"الإسكان" يطلق حملة "إنت الربحان" مع برنامج حسابات توفير مستقبلي

منذ23 ساعة
Untitled-1

تطبيق يطوع الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الزراعي

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الوجه الآخر للحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية

محمود الخطاطبة |اليوم

الوجه الأميركي غير السياسي القادم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

شهر الاختبار

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

القلق السياسي والوطنية الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

اليوم التالي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات | منذ23 ساعة
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت
 
 