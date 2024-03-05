شكاوى من أعطال في "فيسبوك وانستغرام"

وقال المستخدمون با الاعطال تمثلت في خروج تلقائي من خساباتهم على الفيسبوك وانستغرام وعند محاولتهم الدخول مجددا اليها لم تنجح هذه المحاولات .
وفي الوقت الذي تزايدت فيه الشكاوى حول الحادثة الجديدة لم يصدر اي تعليق من قبل شركة ميتا العالمية التي كانت تعرضت ايضا لاعطال من نفس النوع قبل حوالي اربعة شهور .
واكدت مواقع عالمية متخصصة في رصد اعطال الانترنت حول العالم بان المشكلة واجهت الاف المستخدمين حول العالم .
وينصح خبراء ومتخصصون بعدم ادخال البيانات الشخصية لامستخدم خوفا من ان تكون عملية اختراق واسعة يمكن ن تلحق بهم اذى اقتصادي او اجتماعي او امني .
وبدعو المتخصصون الى التوقف عن استخدام المتصتين لحين اتضاح الامر او لصدار بيان من قبل شركة ميتا العالمية