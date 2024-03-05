شكاوى من أعطال في "فيسبوك وانستغرام"

ابراهيم المبيضين

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وقال المستخدمون با الاعطال تمثلت في خروج تلقائي من خساباتهم على الفيسبوك وانستغرام وعند محاولتهم الدخول مجددا اليها لم تنجح هذه المحاولات .وفي الوقت الذي تزايدت فيه الشكاوى حول الحادثة الجديدة لم يصدر اي تعليق من قبل شركة ميتا العالمية التي كانت تعرضت ايضا لاعطال من نفس النوع قبل حوالي اربعة شهور .واكدت مواقع عالمية متخصصة في رصد اعطال الانترنت حول العالم بان المشكلة واجهت الاف المستخدمين حول العالم .وينصح خبراء ومتخصصون بعدم ادخال البيانات الشخصية لامستخدم خوفا من ان تكون عملية اختراق واسعة يمكن ن تلحق بهم اذى اقتصادي او اجتماعي او امني .وبدعو المتخصصون الى التوقف عن استخدام المتصتين لحين اتضاح الامر او لصدار بيان من قبل شركة ميتا العالمية