الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدفوعات "كليك" تقفز %205 في شهر

كليك -الدفع الإلكتروني
كليك -الدفع الإلكتروني
عمان- يواصل نظام الدفع الإلكتروني الفوري "كليك" تطوره ونموه في كل المؤشرات، مع قربه من الناس وتقديمه خدمة تسهل حياتهم اليومية والعملية، وخصوصا في مجال "تحويل الأموال" ليسجل نموا في قيمة مدفوعاته خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وبنسبة بلغت 205 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.اضافة اعلان
وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن القيمة الاجمالية لحركات الدفع عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك" بلغت 714 مليون دينار خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.
وأظهر التقرير أن قيمة المدفوعات عبر النظام "كليك" قد ارتفعت بمقدار 480 مليون دينار، وبنسبة كبيرة بلغت
205 %، وذلك لدى المقارنة بقيمته المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغت قرابة 234 مليون دينار.
وبين التقرير أن خدمة "تحويل" عبر نظام "كليك" استحوذت على الحصة الكبرى من قيمة المدفوعات خلال شهر شباط (فبراير) الماضي عندما سجلت قرابة 603 ملايين دينار، مشكلة نسبة 84.4 % من الإجمالي، فيما سجلت خدمة المشتريات قرابة 111 مليون دينار، مشكلة نسبة 15.6 % من الإجمالي.
ويأتي ذلك النمو في وقت تدرس فيه البنوك فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري "كليك"، وهو "توجه ما يزال قيد الدراسة"، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني للمستخدم.
الى ذلك، بين تقرير "جوباك" أن مؤشر عدد حركات نظام الدفع "كليك"، شهد ارتفاعا أيضا خلال الفترة نفسها ليسجل في شهر شباط (فبراير) الماضي قرابة 4.7 مليون حركة.
ووفقا للتقرير، زاد عدد الحركات المسجلة عبر "كليك" في شهر شباط (فبراير) بمقدار 3.38 مليون حركة، وبنسبة تصل الى 250 %، وذلك لدى المقارنة بعدد حركات النظام المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت وقتها 1.35 مليون حركة.
و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، ويتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام، ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردن بشكل فوري ومجاني حالياً.
وبالنسبة لأعداد مستخدمي نظام "كليك"، أوضح التقرير أن قاعدة مستخدميه زادت لتسجل في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي قرابة 1.3 مليون مستخدم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1710421907736726000

استغلال الطاقة الحرارية.. توجه جديد يواجه تحدي إثبات الجدوى والكفاءة

منذ 56 دقيقة
بورصة عمان

مؤشر البورصة يرتفع %0.33 في أسبوع

منذ 58 دقيقة
نفط خام - (تعبيرية)

النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بحوالي 4%

منذ13 ساعة
ذهب

الذهب يرتفع لكنه يتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر

منذ13 ساعة
Untitled-1

الأردن في المرتبة 104 ضمن مؤشر عدم المساواة في الاقتصاد

منذ24 ساعة
1710417985526488100

"بيت التصدير" توقع اتفاقيات لدعم 93 منشأة صناعية لتنويع المنتجات والأسواق

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

 ماذا فعل اليمين بإسرائيل 

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزايم

خلال أزمة رمضان منذ24 ساعة

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج
 
 