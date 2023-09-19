الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الفايز يبحث العلاقات الثنائية مع السفيرين الأميركي والتشيكي

الفايز يعقد اجتماعات لبحث العلاقات الثنائية بين الأردن وأميركا والتشيك
الفايز يعقد اجتماعات لبحث العلاقات الثنائية بين الأردن وأميركا والتشيك
بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.اضافة اعلان

وأكد الفايز بحضور مساعد رئيس المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأميركية العين علياء بوران، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى ضرورة تطويرها، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتمكين شعوبها من الأمن والاستقرار.

وعرض الفايز مواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها وفق الأطر السياسية والحوار.

بدورها، أكدت السفيرة الأميركية أنها تتطلع لتعزيز علاقات بلادها مع الأردن والبناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما التقى رئيس مجلس الأعيان في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية التشيكية لدى المملكة أليكساندر سبوريش، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لحل الصراعات والأزمات السياسية والأمنية فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.

وعبر الفايز عن اعتزاز الأردن بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، التي تقوم على الاحترام المتبادل لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

من جانبه، عبر السفير التشيكي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات القائمة مع الأردن وحرصه على إدامة التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.
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