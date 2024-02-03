الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 60%

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قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت إلى ما نسبته 60,1% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.وأضافت الوزارة أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 39,7% وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ48 الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2,250 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 42% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.وتابعت أن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 14,8 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.