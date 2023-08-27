الإثنين 28 آب 2023
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اجتماع لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية

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العاصمة عمان

بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، مع امانة عمان الكبرى تحديد اوقات فتح واغلاق المحال التجارية داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى الدراسة التي أجرتها الغرفة ، المتعلقة بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع التجاري والخدمي.

وأكد الحاج توفيق أهمية الشراكة ما بين أمانة عمان الكبرى والقطاع التجاري بمختلف المجالات، لافتا الى أهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.

وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بضرورة تنظيم وتحديد اوقات العمل لبعض القطاعات ، واقترحت أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان. 

ودعا الحاج توفيق الى ضرورة الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، والتي استطلعت رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات عمل فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.

وأكد الحاج توفيق ان الغرفة بصدد التوسع في الدراسة وحسب القطاعات، معربا عن نية الغرفة ايضا عقد اجتماع مع رؤساء نقابات اصحاب العمل والهيئة العامة لمناقشة الدراسة ونتائجها وانعكاس اثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاع التجاري.

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وفيما يتعلق بالتوزيع المهني، شملت الدراسة استطلاع رأي أصحاب المنشآت التجارية في 18 مهنة وهي: الملابس والأقمشة والستائر والمطرزات وبيع الأحذية والمطاعم والكوفي شوب والتموين والسوبر ماركت، الصيدليات والمختبرات الطبية، بيع العطور والأكسسوارات ومواد التجميل، مجال المكتبات وبيع القرطاسية، وبيع الأجهزة الخلوية.


كما شملت الدراسة محال الحلويات والمخابز والعصائر والمحامص والبن وبيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمفروشات والسجاد والديكورات والخضار والفواكه واللحوم والذهب والمجوهرات والتبغ ومستلزماته والبصريات وبيع مواد البناء ومهن أخرى.


وفيما يتعلق بمهن أصحاب المنشأة، وحسب الدراسة فإن 50 بالمئة من المؤيدين لتحديد ساعات العمل يرون أن يتم تحديد موعد فتح وإغلاق المنشآت التجارية حسب المهنة.


وجاءت أعلى نسبة لتحديد ساعات عمل المنشآت في مهنة المفروشات والسجاد والديكورات، ثم المكتبات والقرطاسية والإلكترونيات والكهربائيات ومواد البناء، ثم البصريات، فيما جاءت أقل نسبة في مهنة مستلزمات التدخين والمطاعم والكوفي شوب والتموين والسوبر ماركت والصيدلة والمختبرات، ثم قطاع المخابر وبيع العصائر والحلويات.

من جهتها قالت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات إن أمانة عمان الكبرى تؤيد تنظيم وتحديد اوقات الدوام للمحال التجارية والخدمية داخل حدود امانة عمان الكبرى.

وأكدت المهيرات ان الامانة تتبع النهج التشاركي مع هيئات القطاع الخاص وتحرص على عقد اللقاءات التشاورية وفقا لقانون امانة عمان الكبرى، ولقاء المختصين في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا اساسيا لامانة عمان الكبرى، للاخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم في تنظيم اوقات دوام المحال التجارية مع مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية واماكنها والمناسبات الدينية والاعياد وغيرها من القضايا التي تتعلق بعدم مزاولة اي مهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة ومنع الازعاج للسكان والاستجابة للشكاوى التي ترد الى امانة عمان ودراستها والعمل على حلها وفق القوانين والانظمة.

بدوهم أكد اعضاء مجلس الادارة الحضور اهمية التشاور والتنسيق فيما بين امانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان، مؤكدين اهمية تنظيم وتحديد ساعات العمل للمحال التجارية بشكل يراعي مصالح القطاع التجاري.

وبيّنوا ان نتائج الدراسة التي اصدرتها غرفة تجارة عمان حول تحديد ساعات العمل للمحال التجارية لها نتائج ايجابية من وجهة نظر القطاع التجاري لاعتبارات اجتماعية وتوفير الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.

وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان وعضو مجلس الادارة وعضو مجلس امانة عمان امجد السويلميين ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب امين السر فلاح الصغير ومدير عام الغرفة هشام الدويك.

كما حضر الاجتماع من امانة عمان الكبرى كل من المهندس اياد الصهيبا مدير المهن والمهندس زياد ابو عرابي المدير التنفيذي للتراخيص والمدير التنفيذي للقانونية اياد حطاب وعادل زريقات .

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