الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التنظيم الإداري" لوزارة العمل: تعديلات على وصف المديريات في العاصمة

وزارة العمل
وزارة العمل
 عدلت الحكومة أخيرا النظام المعدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة العمل، بحيث شمل تعديلا على البنود المتعلقة بوصف المديريات في العاصمة للعمل والتشغيل، بالاضافة الى تعديل مسميات مديريات المفاوضات الجماعية والتخطيط الإستراتيجي، فضلا عن تحديد رتبة مديريتي الشؤون القانونية (مستوى مديرية) ومكتب الأمين العام بمستوى قسم.اضافة اعلان
ووفقا للتعديلات التي رفعت الى ديوان التشريع والرأي للتعليق عليها، يسمى هذا النظام "نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة العمل لسنة 2024"، ويقرأ مع النظام رقم 17 لسنة 2016 وما طرأ عليه من تعديلات نظاما واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت التعديلات لإضافة عبارة والمفاوضات الجماعية، لضمها للمديريات والوحدات التابعة للوزارة في الهيكل التنظيمي، وإلغاء عبارة السياسات والإستراتيجيات وتطوير الأداء المؤسسي والاستعاضة عنها بعبارة التخطيط والتطوير الإستراتيجي.
وبموجب التعديلات الجديدة أصبح هناك مديريات عمل وسط وشمال وشرق عمان، اضافة الى  مديرتي تفتيش وسط وشرق عمان ومديرتي تشغيل وسط وشرق عمان.
كما قضت التعديلات، بان تكون وحدة مكتب الأمين العام بمستوى قسم وإلغاء عبارة السياسات والإستراتيجيات وتطوير الاداء المؤسسي والاستعاضة عنها  بعبارة التخطيط والتطوير الإستراتيجي.
وفيما يتعلق بمديرية الشؤون القانونية، اشارت التعديلات الى انه ستكون بمستوى مديرية، فيما ورد تعديل على مديرية العلاقات العامة والاعلام لتكون بمستوى قسم.
ووفقا للمادة 3 من النظام الأصلي يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: الوزير. الأمين العام. مساعد الأمين العام للعمليات. مساعد الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي.
كما تكون المديريات التالية في مركز الوزارة-: التشغيل المركزية. التفتيش المركزية. مديرية السلامة والصحة المهنية. العمالة الوافدة. مديرية العاملين في المنازل. عمل المرأة والنوع الاجتماعي. علاقات العمل. السياسات والإستراتيجيات وتطوير الأداء المؤسسي.  التعاون الدولي. تنظيم العمل المهني. تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني. الموارد البشرية. الشؤون المالية. الشؤون الإدارية. الشؤون القانونية. ومديريات العمل والتفتيش والتشغيل في المحافظات. عمل عمان الأولى. عمل عمان الثانية. عمل عمان الثالثة. عمل اربد. عمل البلقاء. عمل الكرك. عمل معان. عمل الزرقاء. عمل المفرق. عمل الطفيلة. عمل مأدبا. عمل جرش. عمل عجلون. عمل العقبة. تفتيش عمل عمان الأولى. تفتيش عمل عمان الثانية. تشغيل عمان الأولى. تشغيل عمان الثانية.
أما الوحدات، فهي: الرقابة الداخلية. الإعلام والاتصال. الفروع الإنتاجية. سلطة الأجور. برنامج خدمة وطن. دراسات سوق العمل. الشكاوى والبلاغات. العلاقات العامة. التنسيق والمتابعة. مكتب الوزير. مكتب الأمين العام.
ويرتبط بالوزير كل من: الأمين العام. مديرية السياسات والإستراتيجيات وتطوير الأداء المؤسسي. ووحدات: الرقابة الداخلية. الإعلام والاتصال. برنامج خدمة وطن. العلاقات العامة. التنسيق والمتابعة. مكتب الوزير.
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