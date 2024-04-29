الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الوزاري التعاوني": ضرورة الوقوف بجانب التعاونيات في غزة

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أرشيفية
البحر الميت- أوصى المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي الذي عقد على مدى يومين في منطقة البحر الميت، بضرورة الوقوف إلى جانب الجمعيات التعاونية في فلسطين، وخاصة في غزة، والعمل على وقف الحرب على القطاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي، وضرورة دعم جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الدؤوبة لوقف هذه الحرب ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين. اضافة اعلان
جاء ذلك خلال إطلاق وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، أمس، "إعلان الأردن" الذي تضمن أهم التوصيات المنبثقة عن المؤتمر.
كما أوصى المؤتمر بحسب الحنيفات، بتعزيز الحوار المجدي بين الهيئات الحكومية والتعاونيات لفهم الأهداف والتحديات والفرص المتبادلة، وخلق بيئة مواتية لتطوير التعاونيات بالإضافة للتأكيد على الدور الحاسم للتعاونيات بتعزيز التنمية الشاملة.
وأضاف، إن المؤتمر يؤمن بأهمية تعزيز السياسات والأطر القانونية والإستراتيجيات التي تدعم الحركات التعاونية، وتسهيل دمجها ضمن خطط التنمية الوطنية، مع الاعتراف بالتعاونيات كشركاء رئيسيين في تحقيق النمو المستدام والشامل.
وتضمنت التوصيات، أهمية مواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمعالجة التحديات العالمية الملحة مثل الفقر، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق، العمل المناخي، عبر استغلال إمكانات التعاونيات للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف، وتسريع الخطوات للحكومات والتعاونيات لتعميق شراكتهم في سبيل التنمية المستدامة الشاملة، الترويج للهوية التعاونية، رفع الوعي حول نموذج الأعمال التعاونية، وقيمها ومبادئها.
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