الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شرطة الاحتلال تمنع الآلاف من دخول الأقصى لأداء صلاة الجمعة

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اعتداء مجندة في قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب مصليا فلسطينيًا (وفا)

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.

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وفرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.


وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في رام الله، بأن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول. وسجلت احتكاكات بين جنود الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين الذين توجهوا للصلاة وتحديدا في منطقه باب الأسباط، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد، كما اعتدت عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الأقل.


وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، نشر 3600 عنصر بمدينة القدس الشرقية، في يوم "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان"، وسط توقعات بتوافد عشرات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى.

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