الأربعاء 06 أيلول 2023
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"التعليم العالي": قبول 204 طلاب من ذوي الإعاقة للبكالوريوس والتجسير

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وزارة التعليم العالي

أعلنت وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول 204 طلاب من مختلف أنواع الإعاقة من أصل 238 متقدما لمرحلتي البكالوريوس والتجسير للعام الدارسي الجامعي 2023/ 2024، فيما تم رفض طلبات 34 طالبا بنسبة 15 % لم تنطبق عليهم الشروط، وفق المستشار الإعلامي للوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.

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وكانت فرغت الوحدة من اختيار المتقدمين من ذوي الاعاقة بأصنافها السمعية والبصرية والحركية والنفسية لمرحلتي البكالوريوس والتجسير، بالتنسيق مع المجلس الاعلى  لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.


وتقدم من ذوي الاعاقة الحركية 115 انطبقت الشروط على 103 منهم فيما تم رفض 12 طلبا، وفي الاعاقة البصرية تقدم 71 انطبقت الشروط على 55 منهم ورفض 16 طلبا.


أما في الاعاقة النفسية فتقدم 9 متقدمين انطبقت الشروط على 8 منهم، ورفض طلب واحد، وفي الاعاقة السمعية تقدم 43 متقدما انطبقت الشروط على 38 منهم ورفضت 5 طلبات.


ولفت الخطيب الى ان السياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة البكالوريوس تتضمن نصا بتخصيص مقاعد في جميع التخصصات بما فيها التخصصات الطبية كالطب وطب الاسنان وغيرها للطلبة ذوي الاعاقة، بحيث تكون الحدود الدنيا للمعدلات اقل بكثير من المعدلات التنافسية للطلبة الآخرين.


وزاد أن السياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة التجسير تتضمن نصوصا بتخفيض الحد الادنى لمعدل الامتحان الشامل للطلبة ذوي الاعاقة، حيث تتضمن أن يكون المعدل الأدنى للتخصصات الهندسية والطب البيطري 70 %، وفي باقي التخصصات 68 %.


وأوضح الخطيب أنه وفقا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يتم قبولهم ضمن المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الرسمية، مشيرا الى ان الطالب يحصل على خصم تصل نسبته الى 90 % من رسوم الساعات المعتمدة، في حين يحصل من يقبل في البرنامج الموازي على خصم قيمته 75 % من رسوم الساعات المعتمدة.


وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اعلنت في تموز(يوليو) الماضي ترتيبات قبول الطلبة من ذوي الإعاقة لمرحلتي البكالوريوس والتجسير في الجامعات.


ودعت الوحدة الطلبة من ذوي الإعاقة الراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد المخصصة لهم في البرنامج العادي بالجامعات الحكومية، والراغبين بالتجسير في الجامعات الحكومية والخاصة إلى مراجعتها. 

 

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