اتحاد "الطائرة" يستضيف بطولة غرب آسيا الشاطئية

مصطفى بالو

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يستضيف اتحاد الكرة الطائرة، بطولة غرب آسيا الشاطئية للرجال والسيدات في العقبة خلال الفترة 19-25 آيار (مايو) المقبل، والتي تأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة في استضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية، على مستوى الذكور والإناث لجميع الفئات، سواء في منافسات داخل الصالات أو الشاطئية.ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد"، قائلا: "لدينا االعديد من الاستضافات للموسم 2024، وبعد النجاح اللافت، والإشادات الكبيرة من خلال استضافتنا لبطولة الأندية العربية 42 في عمان، ارتفع مؤشر الثقة لدى الاتحادات الوطنية العربية والإقليمية، وتأتي هذه الاستضافة كما هو مدرج على أجندة خطة الاتحاد للموسم الحالي، وإقامتها على شواطئ مدينة العقبة، تبعا لطبيعة ثغر الأردن الباسم، واجوائه المحفزة تنافسيا، إلى جانب استثمار المنافسة الرياضية في الترويج السياحي للمناطق الخلابة في أردننا الحبيب، ولدينا منتخبات تتدرب على مدار العام، وسبق لمنتخب السيدات وأن توج بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في قطر، والرجال بالفضية في البطولة العربية التي اقيمت في سورية".وتابع: "نهدف من استضافة العديد من بطولات الذكور والإناث ولجميع الفئات، خلق أجواء تنافسية احتكاكية، تهدف إلى الاستفادة من التجربة لغايات تطوير المستوى، ومنح "طائرتنا" قوة دفع كبيرة للتحليق في أجواء الانجازات، وهو ما ينسحب على صعيد المنتخبات الوطنية وأندية اللعبة، وإن كانت مشاركة ممثلينا شباب الحسين وعيرا، لم تلب الطموح سواء في مشاركة الشباب الإقليمية ومشاركه فريق عيرا في منافسات العربية، إلا انها اعطتنا مؤشر تقييم للمستوى العام، ونقاط القوة والضعف، والتي وضعها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة التونسي هيثم الوسلاتي، في كراسته الفنية، ويجري العمل تدريجيا على علاجها، خاصة وأن اغلب اللاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني، ولدينا استضافات مهمة على صعيد الناشئين والشباب خلال المرحلة المقبلة".وتابع: "نحترم قدرات لاعبي الخبرة في الأندية والمنتخبات الوطنية، ونقدر ما قدموا عبر تاريخهم الطويل للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، لكن لدينا خطة طويلة الأمد، تجاه منتخبات الفئات العمرية، باعتبارها الوقود الحقيقي لتحليق الطائرة الأردنية بعيدا على مستوى الذكور والإناث، وسنتعاقد مع مدير فني لمنتخبات الفئات العمرية على سوية عالية، وننتظر اتمام الأمور وفق القنوات الرسمية من خلال مظلتنا اللجنة الاولمبية، ولدينا خطط تبحث عن تحضير هذه المنتخبات على جهوزية عالية، استعدادا لتحقيق الظهور المشرف والنتائج في البطولات التي سنستضيفها خلال المرحلة المقبلة".وعن النجاح اللافت الذي حققه اتحاد الكرة الطائرة في استضافة بطولة الأندية العربية 42، اجاب قطيشات: "عملنا بروح الفريق، كل وفق تخصصه ومهامه وتشاركية القرار بين لجان البطولة، واعطتنا وقفة الداعمين وراعي بطولات اتحاد الكرة الطائرة، وتوجيهات رئيس الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل ومتابعتها، دفعة معنوية كبيرة لانجاز كافة الامور المطلوبة من النواحي التنظيمي والإدارية، فكان النجاح حليفنا والحمدلله، الذي اشاد به رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري، ورؤساء الاتحادات الوطنية والوفود العريية، وينضب تفكيرنا نحو إقتران النجاح التنظيمي بالنتائج الفنية المميزة في الاستحقاقات المقبلة".