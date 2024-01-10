الفيصلي يستقطب أنطون عوض ويلتقي الأهلي اليوم

يحيى قطيشات

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استقطبت لجنة التعاقدات في النادي الفيصلي، حارس مرمى المنتخب الأولمبي أنطون عوض، لتمثيل فريقها الكروي الأول، وذلك بعد توصية من الجهاز الفني بقيادة أحمد هايل ومدرب الحراس عامر شفيع.وجاءت هذه الخطوة بعد إنتهاء عقد الحارس اللبناني مهدي خليل بالتراضي.ويعد عوض من أبرز الحراس الشباب في الوقت الحالي، حيث قام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يشرف على تدريب حراسه الحارس الدولي الأسبق لؤي العمايرة، باستدعاء انطون عوض بعد متابعته في دوري الجامعات الكندية، حيث تواجد مع المنتخب إلى جانب الحارسين أحمد الجعيدي ومراد الفالوجي، وينتظر أن يعلن الفيصلي خلال الأيام المقبلة عن صفقات جديدة ومنها التعاقد مع أنطون عوض، وحسب مصادر قريبة من إدارة النادي فان من أبرز الأسماء المقترحة اللاعب عمر مناصرة وسند جعارة والسوري مصطفى جنيد ولاعب من المنتخب الأولمبي السوري.وكانت لجنة التعاقدات التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس أحمد وريكات وعضوية د. زياد الحجاج وفوزي العجارمة، اجتمعت قبل أيام مع المدير الفني أحمد هايل، بحضور رئيس اللجنة الفنية حسام سنقرط، وتمت مناقشة العديد من النقاط التي وضعها هايل من خلال تقريره الفني والذي يتضمن قائمة من اللاعبين الممكن استبعادهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق.وعززت لجنة التعاقدات صفوف « الأزرق» من خلال استقطاب لاعب مغير السرحان السابق صهيب أبو هشهش لمدة موسمين ونصف لتعزيز القدرات الهجومية في المرحلة المقبلة، ومهاجم المنتخب الأولمبي بكر كلبونة القادم من الجزيرة بعد أن ساهم معه بالعودة لمصاف دوري المحترفين، عقب تسجيله 16 هدفا في دوري الدرجة الأولى، كما عاد المهاجم عبدالله عوض للفيصلي بعد فسخ عقده مع السلط.ويرى المتابعون للشأن الفيصلاوي، أن الصفقات الجديدة جيدة، وستساهم في زيادة قدرات الفريق هجوميا، وتعويض غياب اللاعب أمين الشناينة الذي خسر الفيصلي جهوده لغاية نهاية الموسم بعد إصابته في مباراة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا.وكان الفيصلي، أنهى عقد محترفه الإنجليزي ناثان بالتراضي، فيما غادر الكامرجي الأردن عائدا إلى تونس، بعد أن وجه انذارا للنادي، وفسخ عقده من دون موافقة من الإدارة لعدم استلامه مستحقاته المالية لأكثر من شهرين.إلى ذلك يستضيف فريق الفيصلي عند الساعة الثالثة من مساء اليوم نظيره فريق الأهلي، في مواجهة ودية تقام على ملعبه بغمدان، في إطار تحضيرات الفريقين للمنافسات المقبلة.ويخوض الفيصلي المباراة بصفوف منقوصة وبغياب لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي وهم: سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، رزق بني هاني، إحسان حداد، أنس بني ياسين، يوسف أبو جلبوش، رزق بني هاني، وعارف الحاج، وينتظر أن يشارك الرباعي أنطون عوض، عبدالله عوض، بكر كلبونة، وصهيب أبو هشهش في المباراة للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية، مع العلم بأن اللاعبين الجدد لا يحق لهم المشاركة مع الفيصلي في المباراتين المؤجلتين أمام العقبة ومغير السرحان ضمن منافسات مرحلة الذهاب.فيما يخوض الأهلي الذي تعاقد قبل أيام مع اللاعب خالد الصياحين المباراة بصفوف مكتملة، ويبحث مديره الفني عماد رشاد عن زيادة الانسجام بين اللاعبين ورفع الحالتين البدنية والفنية.وتعد مباراة اليوم، الودية الثانية للفيصلي بعد المواجهة الأولى أمام المنتخب الأولمبي وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، فيما يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن عشر من الشهر الحالي، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.