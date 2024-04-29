الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جوارب ذكية تخفف تقرّحات القدم لدى مرضى السكري

جوارب ذكية
جوارب ذكية

كشف فريق من الباحثين عن جوارب عالية التقنية تراقب كيفية مشي الأشخاص؛ بهدف الحد من خطر بتر القدم وأصابع القدم، بسبب مرض السكري.

اضافة اعلان

 

ويقول الباحثون إن الجورب الإلكتروني، المطوّر في مستشفى جامعة تشونام الوطنية في كوريا الجنوبية، يحتوي على مستشعر يكتشف ما إذا كان المرضى يمارسون ضغطاً كبيراً على أجزاء من القدم معرضة لخطر الإصابة بالتقرحات (أحد مضاعفات مرض السكري)، التي قد تتحوّل إلى جروح ملتهبة وغرغرينا.


وأوضح فريق البحث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب، بما في ذلك تلك الموجودة في القدمين.


وتشير التقديرات إلى أن زهاء 15% من مرضى السكري سيصابون بقرحة القدم في مرحلة ما من حياتهم.

وكشف الفريق أن الجزء السفلي من الجورب يحوي جهاز استشعار لتخطيط القلب، والذي يمكنه قياس تدفق الدم في أي مكان في الجسم، عن طريق تتبع قوة انقباضات القلب.


وقال الخبراء إن مرضى السكري يمارسون ضغطاً أكبر على منطقة مشط القدم، مع ضغط أقل على الكعب. ويمكن لهذا الابتكار أن يساهم في تعليم المرضى كيفية تغيير طريقة مشيتهم؛ لتخفيف الضغط على الجزء من القدم المعرّض للتقرحات.


وأظهرت الأبحاث السابقة أن إعادة التدريب على المشي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم ووظيفة الأعصاب في أقدام مرضى السكري.


وتم تقديم نتائج التجربة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

متى تكون قدم مريض السكري عُرضة للخطر؟

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النساء اللاتي يعانين من العزلة الاجتماعية يفرطن في تناول الأطعمة السكرية

للنساء.. إدمانِك لهذه الأطعمة دليل على معاناتِك من الوحدة

منذ4 ساعة
oats-oatmeal-1296x728-header

ترند تيك توك.. هل حقا يساعد الشوفان على إنقاص الوزن؟

منذ6 ساعة
صورة تعبيرية

لفهم أعمق لهذا المرض.. تعرّف على مراحل تطور ألزهايمر

منذ6 ساعة
وجع رأس

5 نصائح صحية للنساء للوقاية من خطر السكتات الدماغية

منذ7 ساعة
لقاح

للمرة الأولى.."أسترازينيكا" تعترف بآثار جانبية للقاحها ضد "كورونا"

منذ7 ساعة
حشرة الزيز

ظاهرة لم تحدث منذ العام 1803... مليارات الزيزان ستغزو أميركا!

28 نيسان 2024
افكار و مواقف

صمود لأكثر من 200 يوم

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟

ماهر أبو طير |اليوم

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

نضال منصور |اليوم

هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟

أحمد عوض |اليوم

موعد واختبار قريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

بين شفيق وسعيد

مالك العثامنة |اليوم

الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات | منذ19 ساعة
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات | منذ19 ساعة
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 