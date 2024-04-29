جوارب ذكية تخفف تقرّحات القدم لدى مرضى السكري

كشف فريق من الباحثين عن جوارب عالية التقنية تراقب كيفية مشي الأشخاص؛ بهدف الحد من خطر بتر القدم وأصابع القدم، بسبب مرض السكري.

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ويقول الباحثون إن الجورب الإلكتروني، المطوّر في مستشفى جامعة تشونام الوطنية في كوريا الجنوبية، يحتوي على مستشعر يكتشف ما إذا كان المرضى يمارسون ضغطاً كبيراً على أجزاء من القدم معرضة لخطر الإصابة بالتقرحات (أحد مضاعفات مرض السكري)، التي قد تتحوّل إلى جروح ملتهبة وغرغرينا.





وأوضح فريق البحث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب، بما في ذلك تلك الموجودة في القدمين.



وتشير التقديرات إلى أن زهاء 15% من مرضى السكري سيصابون بقرحة القدم في مرحلة ما من حياتهم.



وكشف الفريق أن الجزء السفلي من الجورب يحوي جهاز استشعار لتخطيط القلب، والذي يمكنه قياس تدفق الدم في أي مكان في الجسم، عن طريق تتبع قوة انقباضات القلب.



وقال الخبراء إن مرضى السكري يمارسون ضغطاً أكبر على منطقة مشط القدم، مع ضغط أقل على الكعب. ويمكن لهذا الابتكار أن يساهم في تعليم المرضى كيفية تغيير طريقة مشيتهم؛ لتخفيف الضغط على الجزء من القدم المعرّض للتقرحات.



وأظهرت الأبحاث السابقة أن إعادة التدريب على المشي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم ووظيفة الأعصاب في أقدام مرضى السكري.



وتم تقديم نتائج التجربة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. وكالات

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