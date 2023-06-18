الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

نباتات يمكن ان تحل محل المسكنات

أدوية
نباتات يمكن ان تحل محل المسكنات
تستخدم منذ القدم بعض النباتات والأعشاب في علاج الأمراض وتخفيف الألم. فما هي هذه النباتات والأعشاب الطبية، وكيف يجب استخدامها لتخفيف الألم؟

يشير أحد الخبراء في برنامج تلفزيوني إلى أن الكثيرين عند الشعور بالألم يتجهون فورا إلى الصيدلية لشراء دواء يخفف الألم الذي يعانون منه. ولكن يجب ان نعلم أن الألم هو علامة تشير إلى وجود مشكلات معينة في الجسم. بيد أن الشخص في هذه اللحظة يهمه تخفيف الألم بالسرعة الممكنة، دون تحديد السبب. لذلك يمكن في هذه الحالة استخدام النباتات والأعشاب الطبية لتخفيف الألم بدلا من الأدوية.اضافة اعلان

ويقول: "قبل تناول العقاقير الكيميائية، من الأفضل استخدام "الأدوية" التي تهدينا إياها الطبيعة".

فما هي النباتات التي يمكنها تخفيف الألم الذي نعاني منه:
- اللاوند (الخزام) - هذا النبات مطهر طبيعي ويخفف الإجهاد، ويساعد على تطبيع مستوى ضغط الدم، وتخفيف الألم. وزيوت الخزام الطيارة تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتخفف التشنجات وتحسن عمليات التمثيل الغذائي. كما يمكن استخدامها في فرك منطقة الصدغ وعمل كمادات (رفادات) باردة. وبخلاف النباتات والأعشاب الأخرى يمكن استخدامها من دون تخفيف.

- الكركم- الكركم يبطئ نمو الأورام الخبيثة ويساعد على لأم الجروح وعلاج الحروق وينظف الكبد من السموم وله خصائص مضادة للالتهابات لاحتوائه على مادة الكركومين النشطة بيولوجيا والمضادة للالتهابات.

- الفلفل الحار- يحتوى هذا الفلفل على مادة الكابسيسين التي لها تأثير مسكن قوي، حيث تؤثر في مصدر الألم في الدماغ وتساعد على كبحه.

- القرنفل- بالإضافة إلى رائحته الطيبة له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا. أي أنه دواء طبيعي ليس له أي آثار جانبية.
- النعناع- للنعناع خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، كما يساعد على تخفيف الألم. وليس صدفة اعتبار النعناع عشبا أنثوياً. فقد أثبتت دراسات سريرية عديدة أن استخدام منقوع النعناع (في الشاي أو الماء)يساعد على تخفيف التشنجات أثناء الدورة الشهرية. كما يساعد في حالة آلام الأمعاء، ويؤثر إيجابيا في الحالة العامة بفضل احتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة ويحسن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. RT
الزيتون الملون اصطناعياً يحتوي على مادة مسرطنة!

داخله مسرطن.. خبراء يحذرون من خطورة هذا النوع من الزيتون منذ16 ساعة

قطرات أنف

قطرات أنف جديدة تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية 18 حزيران 2023

الشاي الأخضر

8 عادات يابانية تمنحك الصحة 18 حزيران 2023

tbl_articles_article_18438_690

ما هي الأغذية التي عليك تجنبها لو كنت تعاني التهاب المفاصل؟ 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
هل نظرية شرب لترين من الماء يوميا صحيحة؟

هل نظرية شرب لترين من الماء يوميا صحيحة؟

13 حزيران 2023
الزهايمر

دواء جديد لعلاج "الزهايمر" يحصل على موافقة من لجنة أميركية

11 حزيران 2023
"إلا في الباب".. المكان الصحيح لتخزين الحليب في الثلاجة!

"إلا في الباب".. المكان الصحيح لتخزين الحليب في الثلاجة

11 حزيران 2023
طريقة لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات الضارة

طريقة لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

30 أيار 2023
اقرأ أيضا
إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

منذ6 ساعة
sun-stroke

ما هي ضربة الشمس؟ وكيف نتقيها بالصيف؟

منذ13 ساعة
1-girl-sitting-on-the-light-pole-masha-lince

ما هو الوقت المثالي للبقاء في الإضاءة الخارجية لتقليل مخاطر الاكتئاب؟

منذ13 ساعة
AR-160909975

لماذا النساء أكثر عرضة لمشكلات النوم من الرجال؟

منذ14 ساعة
is-milk-as-hydrating-as-water-copy-2000-4504a8de40bf4428a3ebb1038c8d41e3

هذا المشروب الأمثل للترطيب في الصيف

منذ15 ساعة
علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 