الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ميريل ستريب تنهي زواجها بعد 45 عاما

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ستريب وزوجها
انفصلت النجمة الأميركية المخضرمة، ميريل ستريب، عن شريك حياتها، دون غومر، عقب علاقة زواج استمرت نحو 45 عاما، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.اضافة اعلان

وأكدت مجلة "بيبول" الأميركية، أن النجمة البالغة من العمر 74 عاما، والفائزة بجائزة الأوسكار 3 مرات، أعلنت بشكل رسمي طلاقها من غومر (76 عامًا) عقب "انفصال عاطفي" حدث قبل 6 أعوام.

وقال ممثل عن ستريب في بيان للمجلة: "لقد انفصل دون غومر وميريل ستريب منذ أكثر من 6 سنوات، وعلى الرغم من أنهما سيهتمان دائمًا ببعضهما البعض، فإنهما اختارا العيش منفصلين".

وعلى الرغم من أن الثنائي لم يظهرا معًا علنًا منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018، فإن ستريب شوهدت وهي ترتدي خاتم زفافها، الجمعة، في حفل توزيع جوائز "Princesa de Asturias" لعام 2023 في إسبانيا.

وفي 30 سبتمبر، احتفلت نجمة فيلم "المرأة الحديدية" مع غومر بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.

وكانت ميريل قد تعرفت إلى غومر، هو نحات من مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، عام 1978، عن طريق شقيقها، علما أنها كانت في ذلك الوقت في فترة حداد على وفاة زميلها، الممثل جون كازال، الذي رحل بسبب سرطان الرئة.

تعود الممثلة كاتي هولمز التي انفصلت مؤخرا عن النجم توم كروز للعمل في بروداوي لأول مرة منذ أربع سنوات من خلال مسرحية جديدة سيبدأ عرضها هذا الخريف.

وعلى مر السنين، لم يتحدث كل ستريب أو غومر كثيرا عن حياتهما العاطفية، لكن كان يجري تصويرهما جنبًا إلى جنب في بعض الأحيان.

وفي الوقت الذي كانت تحقق فيه ستريب نجاحات على الشاشة الكبيرة، كان غومر قد حقق أيضا بعض الإنجازات اللافتة في عالم الفن التشكيلي. كما حصل لاحقًا على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة ييل العريقة، وظهرت أعماله في المعارض حول العالم منذ أوائل السبعينيات.

وخلال مقابلة مع مجلة "فوغ" عام 2002، أعطت ستريب لمحة نادرة عن علاقتها مع غومر، إذ أوضحت سر طول علاقتهما مرده إلى "حسن النية والاستعداد المتبادل للانحناء.. والصمت من حين لآخر".

وتابعت: "لا توجد خريطة طريق بشأن كيفية إنشاء وتربية الأسرة.. فهناك دائمًا مفاوضات شاقة".

وزادت: "لكن لدي حاجة شاملة للعمل ولإقامة روابط حب كبيرة في حياتي. فأنا لا أستطيع أن أتخيل تجنب أحدهما من أجل الآخر".

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ولدى ستريب وغومر 4 أبناء هم هنري ومامي وغريس ولويزا.

وفي عام 1998، قالت ستريب لصحيفة "واشنطن بوست" إن دور الأمومة "كان الأكثر تحديًا لها".

وعلى الرغم من أن حياة ستريب الخاصة نادرًا ما تظهر أمام الكاميرات، فإن غومر كان أول شخص شكرته عندما حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المرأة الحديدية" The Iron Lady عام 2012.

وقالت وقتها: "أولاً، سأشكر دون.. لأنني أريده أن يعرف أن كل شيء قيّم في حياتنا، كان هو من قدمه لي".
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