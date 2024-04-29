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الإثنين 29 نيسان 2024
4:00 م
بوريل: دول أوروبية عدة ستعترف بالدولة الفلسطينية
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - (أرشيفية)
نقلت وكالة "رويترز" الألمانية عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه من المتوقع أن تعترف دول أوروبية عدة بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية أيار/ مايو المقبل.
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فلسطين
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