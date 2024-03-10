الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يستدعي 4 لاعبين جدد ويستبعد 6 استعدادا لباكستان

المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
 أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الحسين عموتة، قائمة ضمت 24 لاعبا، تأهبا لمواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.اضافة اعلان
وشهدت التشكيلة استبعاد 6 لاعبين ممن شاركوا في كأس أسيا الأخيرة وهم: فادي عوض وحمزة الدردور ومحمد ابو زريق "شرارة" وحارس المرمى أحمد الجعيدي، أنس بني ياسين ومهند أبو طه.
 فيما ضمت 4 لاعبين جدد هم: حارس المرمى عبدالله الزعبي وسعد الروسان ومحمود شوكت ومحمد أبو رزق.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.
ويلتقي منتخب "النشامى" مع باكستان عند الثانية عشرة ظهر  يوم الجمعة 21 آذار(مارس)  الحالي- بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته اليوم في عمان، بحضور اللاعبين المحليين وعدد من المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى باكستان الثلاثاء 19 من الشهر الحالي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة، إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.
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