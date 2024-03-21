"النشامى" يغلب باكستان بالثلاثة رغم تأثيرات الصيام

مهند جويلس

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عمان- حقق المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، أول فوز له بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، بتجاوزه مستضيفه الباكستاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد جيناه سبورت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات.ولم يقدم المنتخب الوطني مستوى جيدا أمام منافسه المتواضع الذي يحتل المركز 197 عالميا، وبالرغم من ذلك حقق النشامى الفوز بنتيجة 3-0 سجلها موسى التعمري "هدفان"، وعبر علي علوان.وشهدت المباراة الوقوف دقيقة صمت من قبل اللاعبين قبل انطلاقتها، حدادا على روح أحد اللاعبين من منتخب باكستان تحت 19 عاما، والذي وافته المنية مؤخرا، فيما حضر المباراة 9625 مشجعا من الجماهير التي حرصت على مؤازرة منتخب بلادها أمام وصيف كأس آسيا.وشهدت المباراة استمرارية الخصومة بين المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة والتبديلات خلال المباراة، حيث لم يستخدم فرصة التبديلات إلا في مناسبة واحدة فقط، رغم أن المباراة أقيمت في ساعات الظهيرة من شهر رمضان المبارك، علما أن هذه الخصومة لازمت عموتة خاصة خلال المباريات الودية وبطولة كأس آسيا الأخيرة.وشهدت المواجهة إشراك لاعب واحد من دكة البدلاء بإقحام صالح راتب بدلا عن محمود مرضي في الدقائق العشر الأخيرة من الزمن الأصلي للمواجهة، رغم تواجد 23 لاعبا في قائمة المنتخب المغادرة إلى باكستان.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الطاجكي، علما بأن الأول كان يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ومنتخب طاجيكستان ثانيا برصيد 4 نقاط، ومتقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني ثالث الترتيب وبالرصيد ذاته، فيما يتبوأ منتخب باكستان المركز الرابع بدون نقاط.ويعود وفد المنتخب الوطني صباح اليوم إلى العاصمة عمان، لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة الإياب أمام باكستان مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي.تشكيلة الفريقينالأردن: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، براء مرعي، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي (صالح راتب)، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)باكستان: يوسف بوت، عمر حياة، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، محمد صدام (سهيل خان)، الأمجير غازي (عمر راو)، رهيس نبي، عبد الصمد الأرشاد (هارون حميد)، شايك دوست (عمران كياني)، فريد الله وعادل يونس (وليد خان).المدير الفني: ستيفن كونستانتين (إنجلترا)الحكام: رستام لوتفولين (أوزبكستان)، سانجار شايوسوبوف (أوزبكستان)، أليشير عصمانوف (أوزبكستان)، ويوات جومباون (تايلند).الإنذارات: نزار الرشدان (الأردن) عادل يونس، محمد راو، عبد الله إقبال ورهيس نبي (باكستان)سيناريو الأهداف- مرر لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي الكرة بلمسة خفيفة من ركلة ثابتة ليتابعها زمليه موسى التعمري بتسديدة متقنة على يمين الحارس الباكستاني (2).- نفذ لاعب المنتخب الوطني علي علوان ركلة الجزاء الذي تحصل عليها زميله يزن النعيمات، ليضعها بهدوء على يمين الحارس هدفا ثانيا (9).- تبادل لاعبا المنتخب الوطني يزن النعيمات وموسى التعمري الكرة داخل منطقة جزاء المنافس، ليضعها الأخير بدقة على الزاوية الأرضية البعيدة (86).فرص المباراة- ضرب النعيمات كرة قوية برأسه إثر عرضية من حداد تصدى لها الحارس الباكستاني (33).- أوقف أبو ليلى تسديدة قوية من مسافة بعيدة عبر شايك دوست (37).- سدد مرعي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم تعرف طريق المرمى (45).- أبعد الحارس الباكستاني تسديدة حداد الزاحفة من مسافة قريبة (49).- أطلق النعيمات كرة قوية بعد تمريرة من التعمري، علت عارضة منتخب باكستان (72).- أهدر التعمري ركلة جزاء سددها على يمين الحارس (82).- أنقذ الحارس الباكستاني مرماه من هدف رابع وحرم التعمري من "الهاتريك" من خلال محاولته التي وضعها فوقه وأبعدها على دفعتين (90+4).نجم اللقاءحاز نجم المنتخب الوطني موسى التعمري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين وقيادة المنتخب بتسجيل أول فوز له في التصفيات المشتركة الحالية.وقام لاعب مونبيليه الفرنسي بمجهود مميز خلال المباراة، توجه بتسجيل هدفين في اللقاء، وتهديده مرمى المنافس بأكثر من مناسبة، وصناعة الفرص لزملائه، مع الإشارة إلى أنه أهدر ركلة جزاء خلال الشوط الثاني من المباراة.