الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاق لتغذية "الرطبة" العراقية بالكهرباء الأردنية

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جانب من توقيع الاتفاقية - (الغد)
عمان- وقع الأردن والعراق، أمس، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط. اضافة اعلان
ووقع الوثيقة عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة، وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى م.رياض عريبي مكلف.
وقال الرواشدة عقب التوقيع "تم استكمال جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء".
وأضاف "سيتم الآن العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاواط ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".
وبين أنه بعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 2022-150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد الى 500 ميغاواط.
وبين الرواشدة أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك، الذي سيسهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين والذي سيكون جزءاً رئيسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.
وكان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 2018/12/29 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.
كما تم بتاريخ 2020/9/27 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى، لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح بين 200-150 م.و.، إضافة إلى توقيع آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى بتاريخ 2021/7/15، وذلك من خلال إنشاء خط نقل هوائي 400 ك.ف. كمرحلة أولى يربط محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي بطول 6 كم في الأراضي الأردنية و330 كم في الأراضي العراقية.
وتم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 2022/10/6، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني د.بشر الخصاونة ورئيس الوزراء العراقي د.محمد شياع السوداني.
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