الفايز: مجلس الأعيان سيكون داعما لجهود "مكافحة الفساد"

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تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، التقرير السنوي المُتعلق بأعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022، الذي تضمن إنجازات الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير عملها، لجهة الحفاظ على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي.وقال الفايز إن مجلس الأعيان حريص على التعاون مع الهيئة والوقوف على أية مقترحات تتعلق بالتشريعات، التي تُعنى بها للنهوض بدورها، مبينًا أنه سيصار إلى دراسة التقرير من قبل اللجان المعنية في مجلس الأعيان.وأثنى الفايز على دور الهيئة والعاملين فيها، في السعي إلى ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد، مؤكدًا أن مجلس الأعيان سيكون داعمًا لجميع الجهود التي تقوم بها الهيئة، والعمل على إزالة المعيقات التشريعية التي تحد من عملها.بدوره، عرض حجازي طبيعة عمل الهيئة والإنجازات التي حققتها في حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى انخفاض نسبة الفساد المالي وفق التقرير بمعدل 55 بالمئة بسبب جهود التوعية والتثقيف التي تقوم بها الهيئة حول معايير النزاهة والشفافية.وأشار حجازي إلى أبرز إنجازات الهيئة وطموحاتها المستقبلية وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها.