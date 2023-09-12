بارتفاع 271 %.. نصف مليار دينار مدفوعات "كليك" في شهر

إبراهيم المبيضين

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سجلت القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك" حوالي 524 مليون دينار (أي أكثر من نصف مليار دينار) خلال شهر آب (أغسطس) الماضي مع اقتراب عدد مستخدميه إلى حوالي المليون مستخدم، وفقا لتقرير رسمي بداية الأسبوع الحالي.وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن قيمة المدفوعات عبر النظام " كليك" قد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 271 %، وذلك لدى المقارنة بقيمته المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت قرابة 141 مليون دينار.وأظهر التقرير زيادة قيمة المدفوعات عبر " كليك" على اساس شهري وبنسبة 13.6 % وذلك لدى المقارنة بقيمة المدفوعات من خلاله في الشهر السابق، شهر تموز ( يوليو ) عندما سجلت قرابة 461 مليون دينار.وأشارت الارقام الواردة في التقرير إلى أن متوسط قيمة الحركات عبر " كليك" في شهر آب (أغسطس) الماضي بلغ 176 دينارا.وبينت بأن خدمة " تحويل الأموال "استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة المعاملات عبر نظام " كليك" في شهر آب (اغسطس) الماضي بحوالي83.9 %، عندما سجلت قرابة 439 مليون دينار.وذكر التقرير بأن خدمة " المشتريات" سجلت نسبة 16.1 % من إجمالي قيمة المعاملات عبر " كليك" عندما سجلت قرابة 84 مليون دينار.و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، ويتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردن بشكل فوري ومجاني حالياً، وعلى صعيد متصل بينت الأرقام الرسمية ان عدد الحركات عبر نظام " كليك" في شهر آب (اغسطس) قد سجلت قرابة 3 ملايين حركة كان معظمها لخدمة تحويل الأموال.وأكد التقرير ارتفاع عدد الحركات عبر النظام بنسبة كبيرة بلغت332 % وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة على النظام خلال نفس الشهر من العام الماضي.واشار التقرير الى ان عدد الحركات عبر " كليك" زاد على اساس شهري بنسبة 16 % وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة في شهر تموز (يوليو) والذي بلغ وقتها قرابة 2.6 مليون حركة.وبين التقرير بان خدمة " تحويل الاموال" استحوذت على نسبة 98 % من اجمالي حركات " كليك" خلال شهر آب الماضي، والنسبة الباقية 11 % كانت لخدمة " المشتريات".وبلغ عدد مستخدمي نظام "كليك" 970 ألف مستخدم بنهاية الشهر الماضي 94.9 بالمائة منهم من الأردنيين.أما التصنيف بحسب الجنس فشكل الذكور 61 بالمائة من مستخدمي "كليك" والنسبة الباقية للإناث.ومن جهة اخرى أظهر التقرير بأن نسبة تصل إلى 98.8 % من مستخدمي كليك هم من الأفراد.