الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو الرب تشارك في صربيا.. وتكتيك فريد لتحسين تصنيف نجوم التايكواندو

لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي (يمين) خلال المعسكر التدريبي في اوزبكستان-(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي (يمين) خلال المعسكر التدريبي في اوزبكستان-(من المصدر)
عمان - غادرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب والمدرب يزن الصادق إلى أوزبكستان حيث، يقام معسكر تدريبي للمنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة صربيا المفتوحة "جائزة جاليب بلجراد 21" (عيار ‏نجمتين)، التي ستقام بالفترة من 12 إلى 14 نيسان (أبريل) الحالي، وسيلتحق المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف باللاعبة أبو الرب يوم 12 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وقرر اتحاد التايكواندو، مشاركة اللاعبة أبو الرب في بطوبة صربيا، وقد تتقرر لاحقا مشاركة اللاعب زيد الحلواني في البطولة، وستخضع أبو الرب إلى معسكر تدريبي قبل انطلاق المنافسات.
وتأتي مشاركة أبو الرب في بطولة صربيا، بعدما وضع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، خطة تدريبية لاستكمال فترة الإعداد للأولمبياد المقبل، وخطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى الأولمبياد، بهدف تعزيز مراكز اللاعبين في التصنيفين الأولمبي والدولي، ما سيساعدهم قبل إجراء القرعة.
ووفقا للخطة التدريبية الجديدة التي وضعها اتحاد التايكواندو مع الجهاز الفني، سيتم تسجيل لاعبي المنتخب الوطني في بطولة مهمة ومؤثرة تساهم في رفع رصيد اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024.
وعلى سبيل المثال، يشارك اللاعب زيد الحلواني في الوزن ذاته الذي يتنافس فيه اللاعب المتأهل للأولمبياد زيد مصطفى، ومشاركة الحلواني في البطولات المهمة ستؤثر على تصنيف اللاعبين المنافسين في ذلك الوزن.
وقال فارس العساف لـ"الغد": "سيتم اتخاذ تدابير جديدة فيما يتعلق بخطة الإعداد الأولمبي للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، وهم: صالح الشرباتي وجوليانا الصادق ووزيد مصطفى وراما أبو الرب، سأقوم بتسجيل اللاعبين للمشاركة في بطولات تصنيفية مهمة، وفي الوقت ذاته، سنقرر مشاركتهم فيما بعد، حيث إن وجود لاعبين من المنتخب الوطني في البطولات الدولية سيمهد الطريق أمام اللاعبين المتأهلين للتقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وسيتم تحديد هوية اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية، حسب طبيعة كل بطولة".
وحول معسكر أوزبكستان، قال العساف: "كان المعسكر التدريبي في أوزبكستان بمشاركة منتخبات روسيا وبلاروسيا وأوزبكستان من أنجح المعسكرات التدريبية، وشارك فيه أبطال أولمبيون، وأتاح المعسكر التدريبي للاعبين العالميين، فرصة التعرف إلى أسلوب التايكواندو الأردنية  ومدى تطورها".
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن الاتحاد الدولي للتايكواندو، أبلغ الاتحادات المنتسبة إليه عن اعتذار الاتحاد الفيتنامي عن عدم استضافة بطولة آسيا التي كان من المقرر أن يستضيفها الشهر المقبل.
وأضاف العبداللات، أنه وفقا لروزنامة الاتحاد الدولي، لا بد من إقامة البطولة في الموعد الحدد لها، ومن أقوى الدول المرشحة لاستضافة البطولة الآسيوية كوريا الجنوبية أو الصين، وسيحدد الاتحاد الدولي، الموعد الجديد ومكان إقامة البطولة لاحقا، علما بأن إقبال الدول على التسجيل للمشاركة في بطولة آسيا كان ضعيفا، خصوصا وأن باب التسجيل افتتح في وقت مبكر.
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