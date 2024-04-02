"الطائرة" يستقطب المدرب التونسي "الحديدي".. و"الناشئين" يشارك في التصفيات الآسيوية

مصطفى بالو

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كشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن استقطاب المدرب التونسي فاهم بن الهادي الحديدي، للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة هيثم الوسلاتي، مشيرا إلى أن المدرب الجديد سيتولى مهمة الإشراف على تدريب منتخبات الفئات العمرية، متوقعا أن يصل عمان خلال الأيام القليلة المقبلة لمباشرة مهمته الفنية، وإعداد منتخبات الفئات العمرية التي تنتظرها استحقاقات إقليمية وعربية وقارية مهمة خلال الفترة المقبلة.وقال قطيشات في تصريحات خاصة لـ"الغد": "المدرب التونسي لديه خبرة كبيرة ويحمل أعلى الشهادات التدريبية، ومتخصص في إعداد فرق الأندية والمنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية للجنسين، ولديه تجربة ثرية في ميدان اللعبة سواء في بلده تونس، أو في البلدان العربية التي عمل فيها، ونعول عليه الكثير خلال الفترة المقبلة، في إعداد المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، والتي ننظر إليها باعتبارها المستقبل للطائرة الأردنية".وحول أهم المشاركات لمنتخبات الفئات العمرية خلال الفترة المقبلة، أجاب قطيشات: سيشارك منتخب الناشئين في تصفيات دول غرب آسيا، والتي ستقام في عُمان أواخر شهر أيار (مايو) المقبل، والتي سينافس فيها منتخبات لبنان، السعودية، والبلد المضيف، لانتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في البحرين خلال شهر تموز (يوليو) المقبل".وأضاف: "يتدرب منتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني حسين سويلم، وبإشراف مباشر من قبل المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، فيما ستكون المسؤولية الفنية المباشرة من قبل المدير الفني الجديد الحديدي، والمتوقع وصوله عقب إجازة عيد الفطر السعيد، ويملك منتخب الناشئين خامات لافتة من مواليد 2007-2008، ويخضع لتدريبات مكثفة من فترة طويلة، ونولي منتخبات الفئات العمرية أهمية كبيرة، وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونوفر للمنتخبات الدعم والرعاية وأجواء الاستعداد المثالية، والمشاركات التنافسية المتعاقبة، ضمن نظرة تطويرية بعيدة المدى تهدف إلى دفع حضور المنتخبات الوطنية والمنافسة بقوة في المشاركات الخارجية".وبين قطيشات: "سيخوض منتخب الناشئين غمار المنافسة في البطولة العربية، والتي تعقب مشاركته في التصفيات الآسيوية في عُمان، وتسبق النهائيات الآسيوية، ولدينا تفاؤل كبير بقدرة منتخب الناشئين على خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية، في الوقت الذي نهدف من خلال المشاركات المتعاقبة لمنتخبات الفئات العمرية، ومنها منتخب الناشئين، لتوفير فرص احتكاك قوية، من شأنها أن تطور إمكانات وخامات اللاعبين، بما ينعكس على المستوى إيجابا، ويمنحها القدرة على المنافسة بقوة عربيا وإقليميا وقاريا".وعن آخر التحضيرات واستعدادات منتخبات الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، للبطولتين العربية وغرب آسيا، قال قطيشات: " بدأ اتحاد الكرة الطائرة باتخاذ الترتيبات اللازمة، لاستضافة البطولتين العربية والقارية، ونعي حجم المشاركة بعد دمج البطولتين، وما أريد توضيحه أنه ستكون لكل بطولة منتخباتها وقرعتها ومنافساتها، ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، إلا أن توجيهات سمو رئيسة الاتحاد، وثقتنا بلجان البطولة، ودعم الشركة الراعية –مدارس التربية الريادية- ممثلة بمديرها د.يوسف داوود، والعمل بروح الفريق من شأنه أن يمنحنا تحقيق النجاح المأمول، على غرار ما تحقق خلال استضافتنا لبطولات إقليمية وقارية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية".وزاد قطيشات: "المنتخبات تتدرب يوميا، وفق خطة إعداد بإشراف الوسلاتي، وتدريبات بقيادة المدرب الوطني إسماعيل توفيق، على صعيد الرجال والسيدات، ويتابع الاتحاد التدريبات التي تقام على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل الشاطئية، ونملك لاعبين ولاعبات في صفوف المنتخبين، على سوية عالية، وأصحاب خبرة في المنافسات الشاطئية، ويملكون الحماس والمعنويات العالية، وسبق وأن قادوا المنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج، مما يرفع من سقف طموحاتنا في الاستحقاقين الإقليمي والعربي".