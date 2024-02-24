دعم الفقراء أبرز تعديلات "صندوق الطالب الجامعي"

حنان بشارات

اضافة اعلان

عمان– كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أبرز ملامح تعديلات صندوق الطالب الجامعي في النظام الجديد بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على وقف العمل بالنظام السابق، وإقرار مجلس الوزراء لنظام جديد يتم العمل بموجبه قريبا وفق المقتضى القانوني.وتضمنت البنود الجديدة المقترحة رفع المعدل من المقبول إلى الجيد، وهو ما يحفز الطلبة للعمل على رفع معدلاتهم التراكمية للحصول على المنحة، وإعادة صياغة مسمى جديد بعنوان (نظام صندوق دعم الطالب الفقير) بهدف إيصال الدعم الحقيقي للطلبة المستحقين.وأشارت الوزارة، وفقا للناطق باسمها مهند الخطيب، إلى تكليفها لجنة للعمل على وضع النظام الجديد بما يتناسب مع الظرف الحالي، منوها بأن الوضع القائم للمنح هو الحصول على ألف نقطة مقسمة بين 400 نقطة للتحصيل الأكاديمي، و600 نقطة للوضع الاقتصادي للطالب وأسرته، وهو ما ستعمل عليه الوزارة في النظام الجديد لزيادة النقاط على الوضع الاقتصادي وتقليل وزن النقاط الأكاديمية، وبنفس الشروط الحالية.وبين الخطيب بأن نتائج المنح والقروض ستصدر خلال منتصف شهر نيسان (إبريل) المقبل.ولفت الى أن الوزارة أصدرت نتائج إعلان النقاط المحتسبة الأسبوع الماضي، وعلى الطلبة العمل على تدقيق هذه النقاط والاعتراض عليها في حال وجود خطأ، مشددا على أنه سيتم إغلاق صندوق الاعتراض يوم الاربعاء المقبل 28/ 2، ما عدا رابط الحالات الإنسانية لتقديم التقرير المرتبط بها، على أن يكون قدم طلب الحالة قبل التاريخ المذكور.ودعا جميع الطلبة للالتزام بالموعد المحدد من قبل الوزارة التي يصلها ما يزيد على 70 ألف اعتراض، لافتا إلى أن أغلب الجامعات الرسمية تعاونت مع الطلبة وقامت بتأجيل رسوم التسجيل أو تقسيطها لكل طالب بحسب ملفه.وأوضح أن الوزارة قامت بتعديل تعليمات دعم صندوق الطالب بهدف تحقيق العدالة بين الطلبة بأعلى درجة ممكنة، وحتى الوصول للطلبة الأكثر استحقاقا، وبما يتوافق مع المخصصات المالية المتوفرة، لافتا إلى أن الصندوق مستمر بدعم الطلبة منذ ما يزيد على 19 عاما، وبمعدل يتجاوز 650 مليون دينار حتى نهاية العام الفائت، وهو ما يعد منجزا وطنيا يجب أن يتواصل حتى تستفيد الأجيال القادمة منه.وبلغ المجموع الكلي للطلبة المتقدمين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم 88486 طالبا وطالبة يحق لـ80103 منهم المنافسة على التقدم للمنح والبعثات.وتم تجميد طلبات 8383 طالبا وطالبة لأسباب مختلفة، منها الاستنكاف أو الحاصل على عقوبة تأديبية، أو الحاصل على منحة تغطي فترة دراسته، أو المنسحب، أو المنقطع عن الدراسة أو على برنامج الموازي أو في تخصص غير مسموح له التقدم به، أو لم يزد معدله الجامعي.وأكدت الوزارة أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، ولن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.كما يمكن للطلبة وخلال الفترة الرسمية المحددة تقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية باستخدام الطلب نفسه، كما يمكن أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة.وكانت وزارة التعليم العالي أوقفت العمل بنظام المنح والقروض الجامعية الجديد.ويشار إلى أن أكثر من 527 ألف طالب وطالبة استفادوا من صندوق دعم الطالب في الجامعات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 650 مليون دينار منذ 2004.