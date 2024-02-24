السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعم الفقراء أبرز تعديلات "صندوق الطالب الجامعي"

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
عمان– كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أبرز ملامح  تعديلات صندوق الطالب الجامعي في النظام الجديد بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على وقف العمل بالنظام السابق، وإقرار مجلس الوزراء لنظام جديد يتم العمل بموجبه قريبا وفق المقتضى القانوني.اضافة اعلان
وتضمنت البنود الجديدة المقترحة رفع المعدل من المقبول إلى الجيد، وهو ما يحفز الطلبة للعمل على رفع معدلاتهم التراكمية للحصول على المنحة، وإعادة صياغة مسمى جديد بعنوان (نظام صندوق دعم الطالب الفقير) بهدف إيصال الدعم الحقيقي للطلبة المستحقين.
وأشارت الوزارة، وفقا للناطق باسمها مهند الخطيب، إلى تكليفها لجنة للعمل على وضع النظام الجديد بما يتناسب مع الظرف الحالي، منوها بأن الوضع القائم للمنح هو الحصول على ألف نقطة مقسمة بين 400 نقطة للتحصيل الأكاديمي، و600 نقطة للوضع الاقتصادي للطالب وأسرته، وهو ما ستعمل عليه الوزارة في النظام الجديد لزيادة النقاط على الوضع الاقتصادي وتقليل وزن النقاط الأكاديمية، وبنفس الشروط الحالية.
وبين الخطيب بأن نتائج المنح والقروض ستصدر خلال منتصف شهر نيسان (إبريل) المقبل.
ولفت الى أن الوزارة أصدرت نتائج إعلان النقاط المحتسبة الأسبوع الماضي، وعلى الطلبة العمل على تدقيق هذه النقاط والاعتراض عليها في حال وجود خطأ، مشددا على أنه سيتم إغلاق صندوق الاعتراض يوم الاربعاء المقبل 28/ 2، ما عدا رابط الحالات الإنسانية لتقديم التقرير المرتبط بها، على أن يكون قدم طلب الحالة قبل التاريخ المذكور.
ودعا جميع الطلبة للالتزام بالموعد المحدد من قبل الوزارة التي يصلها ما يزيد على 70 ألف اعتراض، لافتا إلى أن أغلب الجامعات الرسمية تعاونت مع الطلبة وقامت بتأجيل رسوم التسجيل أو تقسيطها لكل طالب بحسب ملفه.
وأوضح أن الوزارة قامت بتعديل تعليمات دعم صندوق الطالب بهدف تحقيق العدالة بين الطلبة بأعلى درجة ممكنة، وحتى الوصول للطلبة الأكثر استحقاقا، وبما يتوافق مع المخصصات المالية المتوفرة، لافتا إلى أن الصندوق مستمر بدعم الطلبة منذ ما يزيد على 19 عاما، وبمعدل يتجاوز 650 مليون دينار حتى نهاية العام الفائت، وهو ما يعد منجزا وطنيا يجب أن يتواصل حتى تستفيد الأجيال القادمة منه.
وبلغ المجموع الكلي للطلبة المتقدمين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم 88486 طالبا وطالبة يحق لـ80103 منهم المنافسة على التقدم للمنح والبعثات.
وتم تجميد طلبات 8383 طالبا وطالبة لأسباب مختلفة، منها الاستنكاف أو الحاصل على عقوبة تأديبية، أو الحاصل على منحة تغطي فترة دراسته، أو المنسحب، أو المنقطع عن الدراسة أو على برنامج الموازي أو في تخصص غير مسموح له التقدم به، أو لم يزد معدله الجامعي.
وأكدت الوزارة أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، ولن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.
كما يمكن للطلبة وخلال الفترة الرسمية المحددة تقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية باستخدام الطلب نفسه، كما يمكن أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة.
وكانت وزارة التعليم العالي أوقفت العمل بنظام المنح والقروض الجامعية الجديد.
ويشار إلى أن أكثر من 527 ألف طالب وطالبة استفادوا من صندوق دعم الطالب في الجامعات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 650 مليون دينار منذ 2004.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة

وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي يدعون إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإعلاميين الفلسطينيين

منذ 40 دقيقة
الأونروا

"الأونروا": رفيق الفلسطينيين في اللجوء والنزوح.. فمن يقتل الشاهد؟ (انفوغراف)

منذ1 ساعة
الملك خلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية السابقة-(أرشيفية)

"الانتقال الكبير": الأردن يمضي إلى المستقبل بإرادة حرة

منذ1 ساعة
سيدة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية السابقة - (أرشيفية)

المرأة في 25 عاما.. مشاركة أوسع وطموح أكبر في العملية الديمقراطية

منذ1 ساعة
إحدى مزارع الأبقار في منطقة الظليل-(ارشيفية)

مربو أبقار.. مطالبات بالرقابة على مصانع تستخدم حليب البودرة لإنتاج الألبان

منذ1 ساعة
العلم الأردني

الأردن.. استقرار اقتصادي وتحديات بالتوظيف وسوق العمل

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ1 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ10 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 